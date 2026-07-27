Eθνική Ιταλίας: Παραιτήθηκαν Μαλντίνι και Λεονάρντο μετά το «ναυάγιο» με Πίρλο

Οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο προχώρησαν στην παραίτησή τους από τα διοικητικά καθήκοντα που είχαν στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, έπειτα από το «ναυάγιο» της υπόθεσης με τον Αντρέα Πίρλο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας συνεχίζει να ταλανίζεται από πολλά και σοβαρά εξωαγωνιστικά ζητήματα, με τις τελευταίες ώρες να επικρατεί ένας πραγματικός χαμός στις τάξεις της «σκουάντρα ατζούρα»!

Όλα ξεκίνησαν από το «φρένο» που έβαλε ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας του με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.

Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον άλλοτε θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Μίλαν, η εθνική Ιταλίας θα προχωρήσει σε άλλη λύση για την άκρη του πάγκου της, στην προσπάθειά της να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, αρχής γενομένης από το Euro 2028.

Η επιλογή του Πίρλο για τη θέση του προπονητή αποτέλεσε προσωπική εισήγηση των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, οι οποίοι ανέλαβαν πριν από λίγες ημέρες διοικητικά καθήκοντα στην ομάδα. Συγκεκριμένα, ο πρώτος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή και ο δεύτερος ρόλο συμβούλου της ομοσπονδίας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις και η «πόρτα» που έριξε ο Μαλαγκό στην υπόθεση Πίρλο φαίνεται πως επηρέασαν σημαντικά το έργο των Μαλντίνι και Λεονάρντο, με τους δύο άνδρες να προχωρούν στην παραίτησή τους από την εθνική ομάδα!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Μαλντίνι και Λεονάρντο είχαν προκρίνει τη λύση του Πίρλο ως τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή για να βγάλει τη «σκουάντρα ατζούρα» από τον σκόπελο και τις αποτυχίες των τελευταίων ετών, μετά και την αρνητική τροπή που πήρε το θέμα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Πλέον, οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι πολύ κρίσιμες για τη στελέχωση και για το πώς θα κινηθεί η ιταλική ομοσπονδία.

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