Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπραγκάνσα και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις.
Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται «πολύ υψηλός» σε όλη σχεδόν τη χώρα, ανέφερε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές. Φέτος, η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης.
Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931.
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