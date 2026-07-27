«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.

«Θα πρέπει, το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», διότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής» καθώς και «στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό» που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είπε ο Μακρόν μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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