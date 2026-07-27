Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πίεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας να εγκρίνει την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force - ISF) στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλίσει την επικείμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προγραμματίσει συνάντηση με τον Νετανιάχου και, μέσω διπλωματικών διαύλων, διαμήνυσε ότι θα έπρεπε να μεταβεί στην Ουάσινγκτον έχοντας να επιδείξει ένα απτό διπλωματικό επίτευγμα.

Το πολιτικό μήνυμα που διαβιβάστηκε στην Ιερουσαλήμ ήταν σαφές προς τον Νετανιάχου: «Αν νομίζεις ότι θα έρθεις με άδεια χέρια, δεν πρόκειται να έρθεις».

Έπειτα από διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τον πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, και συμβούλους που διατηρούν στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου επέλεξε τη Γάζα ως το πεδίο όπου θα μπορούσε να παρουσιάσει πρόοδο.

Το Channel 12 αναφέρει ότι στη συνέχεια ο Νετανιάχου επίσπευσε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση της αρχικής ανάπτυξης της ISF, στο πλαίσιο του σχεδίου για τη Γάζα υπό την ηγεσία του Συμβουλίου Ειρήνης, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί.

Ισραηλινός αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις του υπουργικού συμβουλίου δήλωσε στο δίκτυο ότι ο Νετανιάχου προώθησε την απόφαση «χωρίς δεύτερη σκέψη», χαρακτηρίζοντάς τη «χειρονομία προς τον Τραμπ», η οποία, όπως είπε, συνιστά υπαναχώρηση από την προηγούμενη προϋπόθεση που είχε θέσει το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς έπρεπε πρώτα να αφοπλιστεί προτού επιτραπεί η είσοδος μιας τέτοιας δύναμης στη Γάζα.

Χθες, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την αρχική ανάπτυξη 200 στελεχών της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) από «φιλικές χώρες», με αποστολή την ασφάλεια της περιμέτρου μιας πιλοτικής ανθρωπιστικής ζώνης που σχεδιάζεται στην περιοχή της Ράφα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Ισραήλ νωρίτερα σήμερα χωρίς να έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων το ταξίδι του και απογειώθηκε από αεροπορική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, αντί για το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες. Η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένη για αύριο.



Πηγή: skai.gr

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