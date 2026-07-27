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Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας ο ένας από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας

Η Ρουμανία θα θέσει εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη για προληπτικούς λόγους, λόγω της ιστορικά χαμηλής στάθμης του ποταμού

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Πυρηνικός αντιδραστήρας εργοστάσιο

Η Ρουμανία θα θέσει εκτός λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, τον έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον Δούναβη από αύριο Τρίτη, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν ζημιές στα συστήματα ψύξης, επειδή η στάθμη του ποταμού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας σήμερα.

Η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Nuclearelectrica διαθέτει δύο αντιδραστήρες 706 μεγαβάτ, που καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας αυτήν την εβδομάδα υπολογίζεται στα 7.300 MW και η παραγωγή φτάνει τα 4.300 MW.

Η διαφορά καλύπτεται με εισαγωγές ενέργειας από άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ρουμανία ενέργεια κλιματική αλλαγή υψηλές θερμοκρασίες πυρηνική ενέργεια
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