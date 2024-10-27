Μετά την ισραηλινή επίθεση το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μια δύσκολη απόφαση σχετικά με το αν θα επιλέξει να απαντήσει και να διευρύνει περαιτέρω τον φαύλο κύκλο των αντιποίνων, διακινδυνεύοντας να προκαλέσει ένα πιο ισχυρό χτύπημα ως αντίποινα από το Ισραήλ.

Το πώς ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιλέξει, εάν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να απαντήσει θα μπορούσε να καθορίσει εάν η περιοχή θα οδηγηθεί περαιτέρω προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ή θα παραμείνει σταθερή σε ένα ήδη καταστροφικό και αποσταθεροποιητικό επίπεδο βίας .

Στην ψυχρά υπολογιστική σφαίρα της γεωπολιτικής της Μέσης Ανατολής, ένα χτύπημα του μεγέθους που πραγματοποίησε το Ισραήλ το Σάββατο για τους σκληροπυρηνικούς στο εσωτερικό του Ιράν επιβάλλει μία σθεναρή απάντηση. Μια πιθανή επιλογή θα ήταν ένα ακόμη μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων.

Τα στρατιωτικά αντίποινα θα επέτρεπαν στην ιερατική ηγεσία του Ιράν να επιδείξει δύναμη όχι μόνο στους πολίτες της αλλά και στη Χαμάς στη Γάζα και στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τις μαχητικές ομάδες που πολεμούν το Ισραήλ και που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή του λεγόμενου Άξονα Αντίστασης της Τεχεράνης .

Το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι η Τεχεράνη να αποφασίσει να μην λάβει άμεσα αντίποινα προς το παρόν, κυρίως επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να αποκαλύψει τις αδυναμίες της και να προκαλέσει μια πιο ισχυρή ισραηλινή απάντηση, λένε οι αναλυτές.

Σε μία τελευταία εξέλιξη και παρά τα πλήγματα που δέχτηκε η αεράμυνα του Ιράν, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να απαντήσει με το ίδιο μέγεθος της επίθεσης του Οκτωβρίου, δηλαδή να εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, η εκτίμηση των ΗΠΑ είναι ότι η ζημιά στην ικανότητα παραγωγής πυραύλων θα επηρεάσει τη φύση της ιρανικής απάντησης.

Η Τεχεράνη απειλεί

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες του Ιράν τόνισαν την Κυριακή ότι είχαν το δικαίωμα να απαντήσουν στην επίθεση του Ισραήλ, αλλά η ρητορική τους εκφράστηκε με έναν πιο μετριοπαθή τόνο από τις προηγούμενες φορές, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και κατ΄επέκταση να αμβλυνθούν οι ανησυχίες ότι οι δύο μεγαλύτεροι στρατοί της περιοχής προετοιμάζονται για ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν που έχει την εξουσία ως αρχιστράτηγος να διατάξει χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του, είπε την Κυριακή ότι το αποτέλεσμα «δεν πρέπει ούτε να μεγεθύνεται ούτε να υποβαθμίζεται», σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA .

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη δήλωσή του, ο Χαμενεΐ, επανήλθε στην πρότερη ακραία ρητορική του, γράφοντας σε ανάρτησή του στα εβραϊκά «ότι το Ισραήλ έκανε λάθος στα αντίποινα του χθες το πρωί στο Ιράν και σύντομα θα καταλάβει τη δύναμη της Τεχεράνης.

«Θα το κάνουμε να καταλάβει τι είδους δύναμη, ικανότητα, πρωτοβουλία και θέληση έχει το ιρανικό έθνος» δήλωσε ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, σε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ με την οποία ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε ότι το Ιράν «επιφυλάσσεται του εγγενούς δικαιώματός του για νόμιμη απάντηση σε αυτές τις εγκληματικές επιθέσεις την κατάλληλη στιγμή».

Στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων, απαντώντας στο αίτημα από την πλευρά του Ιράν, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα το απόγευμα για την επίθεση του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τον πόλεμο αλλά δεσμεύτηκε ότι θα δώσει την «αρμόζουσα απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας», είπε ο Πεζεσκιάν στο υπουργικό συμβούλιο. «Θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στην επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Πεζεσκιάν απέδωσε την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή στην «επιθετικότητα» του Ισραήλ και στη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ σε αυτήν τη χώρα, που δεν αναγνωρίζεται από την Τεχεράνη.

«Αν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος και τα εγκλήματά του συνεχιστούν, οι εντάσεις θα επιδεινωθούν», προέβλεψε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «υποσχέθηκαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο (σ.σ. στη Γάζα) με αντάλλαγμα την αυτοσυγκράτησή μας αλλά δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους».

Το Ισραήλ έπληξε την αεράμυνα γύρω από κρίσιμες ιρανικές ενεργειακές τοποθεσίες

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου κατέστρεψαν συστήματα αεράμυνας που είχαν δημιουργηθεί για την προστασία πολλών κρίσιμων διυλιστηρίων πετρελαίου και πετροχημικών, καθώς και συστήματα που προστατεύουν ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου και ένα μεγάλο λιμάνι στο νότιο Ιράν, αναφέρουν οι New York Times.

Εκτός από τα χτυπήματα που έπληξαν εγκαταστάσεις επιφορτισμένες με την προστασία των ενεργειακών τοποθεσιών, σύμφωνα με Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις του Ισραήλ ουσιαστικά εξαφάνισαν τέσσερα συστήματα αεράμυνας S-300 που το Ιράν είχε αγοράσει από τη Ρωσία. Το Ισραήλ είχε ήδη πλήξει ένα σύστημα κατά την επίθεση του Απριλίου σε στρατιωτική βάση στην επαρχία Ισφαχάν και τρία ακόμα το Σάββατο, στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης και στη βάση πυραύλων Malad στα περίχωρα της πρωτεύουσας.



Το Ιράν είναι ευάλωτο σε μελλοντική επίθεση

«Αυτό μοιάζει με ένα πιθανό προοίμιο για ένα πολύ πιο αποτελεσματικό χτύπημα κατά της υποδομής του Ιράν, ακόμη και των πυρηνικών εγκαταστάσεων», δήλωσε ο Ali Vaez, διευθυντής της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων στο Ιράν. «Οι Ιρανοί δεν έχουν την ικανότητα να αντικαταστήσουν έγκαιρα αυτά τα συστήματα, γεγονός που καθιστά τη χώρα πολύ πιο ευάλωτη στο μέλλον».

Εκτός από τα συστήματα αεράμυνας, τρεις μεγάλες βάσεις κατασκευής πυραύλων που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης δέχθηκαν επίσης επίθεση, σύμφωνα με τους Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι στρατιωτικές τοποθεσίες Παρτσίν και Παραντ δέχθηκαν επίσης επίθεση με drones, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει πυραύλους, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθώντας να υποβαθμίσουν την επίθεση αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η ζημιά ήταν μικρή και οι αποτυχίες βραχυπρόθεσμες.

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις των οποίων τα συστήματα άμυνας χτυπήθηκαν είναι κρίσιμες για την προβληματική οικονομία του Ιράν, η οποία παλεύει με τις αμερικανικές κυρώσεις, τον πληθωρισμό και άλλα προβλήματα εδώ και χρόνια.

Η καταστροφή των συστημάτων αεράμυνας από το Ισραήλ έχει προκαλέσει βαθύ συναγερμό στο Ιράν, είπαν οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι, καθώς οι κρίσιμοι ενεργειακοί και οικονομικοί κόμβοι είναι πλέον ευάλωτοι σε μελλοντικές επιθέσεις εάν συνεχιστεί ο κύκλος των αντιποίνων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Μέχρι το Σάββατο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτήριζαν την επίθεση επιτυχημένη, αλλά πίσω από την ικανοποίηση με τα τακτικά κέρδη κρύβεται μια μακροπρόθεσμη ανησυχία, αναφέρουν οι New York Times. Με τη ρωσική αεράμυνα του Ιράν αποδυναμωμένη, πολλοί φοβούνται ότι οι Ιρανοί ηγέτες μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι έχουν μόνο μία άμυνα: την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Αυτό ακριβώς προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν οι Αμερικανοί στρατηγοί για ένα τέταρτο του αιώνα, χρησιμοποιώντας δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και διπλωματία για να εμποδίσουν την Τεχεράνη να περάσει το κατώφλι για να γίνει μια πλήρως εξοπλισμένη πυρηνική δύναμη.



Πηγή: skai.gr

