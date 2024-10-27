Νετανιάχου: Τα χτυπήματα κατά του Ιράν ήταν «ακριβή και ισχυρά»

Η αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ήταν «ακριβής και ισχυρή» και «πέτυχε όλους τους στόχους», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η επίθεση υπήρξε ακριβής και ισχυρή, πέτυχε όλους τους στόχους της», ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην πρώτη δημόσια δήλωση για τις ισραηλινές επιδρομές, κατά τη διάρκεια τελετής για την πρώτη εβραϊκή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς κατά του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Το Ιράν επετέθη κατά του Ισραήλ με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και εκείνη η επίθεση απέτυχε»,είπε αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου κατά την οποία οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν από την ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα.

«Τότε είχαμε υποσχεθεί ότι θα αντιδρούσαμε με σφοδρότητα και τα ξημερώματα του Σαββάτου τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Η αεροπορία επετέθη κατά του Ιράν και έπληξε τις ικανότητες του Ιράν στην άμυνα και στην κατασκευή πυραύλων που στρέφονται εναντίον μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

