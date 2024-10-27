Στην πρώτη του δήλωση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν προχώρησε ο θρησκευτικός ηγέτης της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η επίθεση του Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν πρέπει «ούτε να υποτιμάται ούτε να αντιμετωπίζεται με υπερβολή», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε μια δήλωση που φανερώνει ότι η Τεχεράνη ακόμη ζυγίζει την κατάσταση προτού προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις της, όπως σχολίασε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Σε χθεσινή ανακοίνωση το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το Ιράν είναι υποχρεωμένο να «αμυνθεί» έναντι της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Το Ιράν έχει το δικαίωμα και το καθήκον να αμύνεται έναντι ξένων επιθετικών πράξεων» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωσή του, επικαλούμενο το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά για άμεσα αντίποινα.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε για νέες επιθέσεις κατά των εχθρών της χώρας του, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε πως η αντίδραση του Ιράν στα ισραηλινά πλήγματα είναι αναπόφευκτη.

