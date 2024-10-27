Τουρκία: Σεισμός 5 βαθμών Ρίχτερ στα Άδανα

Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:07 τοπική ώρα με επίκεντρο την επαρχία Κόζαν των Αδάνων στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 20:13 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή και στους γειτονικούς νομούς.

Ο νομάρχης των Αδάνων, Γιαβούζ Σελίμ Κιοσγκέρ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι η δόνηση στην περιοχή Κόζαν των Αδάνων έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες. Σημείωσε επίσης ότι η AFAD και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν αμέσως τους επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας του σεισμού.

Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου 2023 από δίδυμους σεισμούς 7,7 και 7,6 βαθμών, με επίκεντρο το Καχραμάνμαράς της Ανατολικής Τουρκίας που ισοπέδωσαν 13 επαρχίες, σε μία έκταση που ξεπερνά την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.