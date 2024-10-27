Το κεντροδεξιό κόμμα Gerb φέρεται ότι κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Βουλγαρία, αποσπώντας ποσοστό 26,4%, σύμφωνα με ένα exit poll της εταιρείας Alpha Research.

Το μεταρρυθμιστικό "Συνεχίζουμε την Αλλαγή" (PP) προβλέπεται ότι θα έρθει δεύτερο, με ποσοστό 14,9%.

Το υπερεθνικιστικό κόμμα Revival πρόκειται να έρθει τρίτο με 12,9% των ψήφων.

Η ψηφοφορία της Κυριακής, η έβδομη σε τέσσερα χρόνια, προκλήθηκε από την αποτυχία των πολιτικών κομμάτων της Βουλγαρίας να συμφωνήσουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μετά από τις εκλογές στις 9 Ιουνίου .

Η Βουλγαρία διοικείται από βραχύβιες κυβερνήσεις από το 2020, όταν μετά από διαδηλώσεις κατέρρευσε ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία του κόμματος GERB.

Το GERB θα λάβει 74 έδρες στο κοινοβούλιο των 240 εδρών, ενώ το PP θα λάβει 42 έδρες και το Revival 36 έδρες αντίστοιχα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alpha Research.

