Γάζα: Τουλάχιστον 9 νεκροί από βομβαρδισμό σχολείου

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων, στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, από το πλήγμα στο σχολείο Ασμάα, στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, τραυματίστηκαν επίσης πολλά άτομα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «επαληθεύει» τις πληροφορίες.

«Είδαμε ένα (μαχητικό αεροσκάφος) να καταστρέφει το σχολείο όπου ζούσαν οικογένειες και παιδιά», είπε ένας μάρτυρας, ο Θάερ Αλ Ραντίσι. Στο σχολείο ζούσαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν φύγει από την Τζαμπάλια και τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, εξήγησε ο Χουσέιν Μόχσεν, ένα στέλεχος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

