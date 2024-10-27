Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατόπιν αιτήματος του Ιράν, ανακοίνωσε η ελβετική προεδρία του Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15.00 ώρα Νέας Υόρκης (21.00 ώρα Ελλάδος) και διεξάγεται έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης που υποστηρίχθηκε από την Αλγερία, την Κίνα και τη Ρωσία, διευκρίνισε η προεδρία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεδριάσει για τις «εγκληματικές επιθέσεις», λέγοντας ότι αποτελούν «σοβαρή απειλή» για την ειρήνη.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον απέρριχε τις κατηγορίες του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, αναφέροντας σε δήλωση ότι το Ιράν «προσπαθεί να ενεργήσει εναντίον μας στη διπλωματική αρένα με τον γελοίο ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο».

«Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, έχουμε το δικαίωμα και το καθήκον να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ», είπε ο Ντάνον.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο του σχόλιο μετά την ισραηλινή επίθεση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδειξε να χαμηλώνει τους τόνους, παρά τις πιέσεις που δέχεται η Τεχεράνη στο εσωτερικό της από σκληροπυρηνικούς για απάντηση στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ.

Η επίθεση του Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν πρέπει «ούτε να υποτιμάται ούτε να αντιμετωπίζεται με υπερβολή», ανέφερε ο Χαμενεΐ .

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν αναζητά πόλεμο, αλλά θα δώσει την «κατάλληλη απάντηση» στην πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

