Η FIFA θα βοηθήσει τη Γάζα στην ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών υποδομών

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών υποδομών στη Γάζα, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της περιοχής, μετά τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αίγυπτο. Ο Ινφαντίνο ήταν ένας από τους περισσότερους από 20 παγκόσμιους ηγέτες που παρευρέθηκαν στη συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

«Είναι πολύ σημαντικό για τη FIFA να βρίσκεται εδώ για να υποστηρίξει, να βοηθήσει, να συνδράμει και να διασφαλίσει ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία θα καρποφορήσει», δήλωσε ο Ινφαντίνο μετά την υπογραφή ενός εγγράφου που περιγράφει τα σχέδια για την περιφερειακή σταθερότητα και την ανασυγκρότηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε ότι ο οργανισμός θα βοηθήσει στην αποκατάσταση του ποδοσφαίρου στη Γάζα και στα παλαιστινιακά εδάφη γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης των εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 67.000 ανθρώπους, καθώς και της δημιουργίας ενός ταμείου για τη χρηματοδότηση νέων γηπέδων. «Ο ρόλος του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι υποστηρικτικός, να ενώνει, να δίνει ελπίδα», είπε.

«Θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση όλων των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων στη Γάζα, θα επαναφέρουμε το ποδόσφαιρο σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τα παιδιά μέσω του αθλήματος», πρόσθεσε.

Ο Ινφαντίνο πρόσθεσε ότι η FIFA θα συνεισφέρει με μικρά γήπεδα και «FIFA Arenas» και θα προσκαλέσει άλλους εταίρους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, λέγοντας ότι «το ποδόσφαιρο φέρνει ελπίδα στα παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

