Τι απαντά η Γαλλίδα υπουργός Μαρλέν Σιαπά μετά το σάλο για το εξώφυλλο στο Playboy - Δείτε φωτογραφίες - βίντεο

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της υφυπουργού της γαλλικής κυβέρνησης, να φωτογραφήθεί για την γαλλική έκδοση του περιοδικού Playboy.

Προκειται για τη Μαρλέν Σιαπά την υφυπουργό Κοινωνικων Υποθέσεων, η οποία φωτογραφήθηκε για το γνωστό περιοδικό. Στη συνέντευξή της, η ίδια συγκρίνει τον εαυτό της με την Πάμελα Άντερσον και εκτιμά ότι το να ποζάρει στο Playboy είναι πράξη χειραφέτησης.

Η φωτογράφιση έχει πρακαλέσει κύμα αντιδράσεων, με την ίδια να κατηγορεί ως οπισθοδρομικούς τους επικριτές της.

Ο εκδότης, μάλιστα, της γαλλικής έκδοσης του Playboy δήλωσε ότι η επιλογή της υφυπουργού ταιριάζει πλήρως με το προφιλ του περιοδικού, διότι η ίδια ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών .

«Η υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών να έχουν το έλεγχο του σώματός τους είναι παντού και διαρκώς. Στη Γαλλία, οι γυναίκες είναι ελεύθερες. Με όλο το σεβασμό στους συκοφάντες και τους υποκριτές #Playboy.», απαντάει η Σιαπά στις επικρίσεις σε ανάρτησή της στο twitter.

Η Σιαπά η οποία βρίσκεται στο κυβερνητικό συμβούλιο από το 2017, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού συνοδεύοντας έτσι μία 12σέλιδη συνέντευξη που έδωσε για τα δικαιώματα των γυναικών και της LGBT κοινότητας. Υπήρξε για χρόνια υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και διετέλεσε η πρώτη υπουργός Ισότητας φύλων το 2017.

Η εμφάνισή της στο εξώφυλλο του Playboy προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των συναδέλφων της, μεταξύ αυτών και της Γαλλίδας πρωθυπουργού, Ελιζαμπέτ Μπορν. Η ίδια εγκάλεσε τη Σιαπά, σημειώνοντας πως «δεν ήταν κατάλληλο, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», σύμφωνα με το CNN.

