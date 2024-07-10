Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να στηρίξουν την Ουκρανία, στη «μη αναστρέψιμη πορεία της» προς την ένταξη στη Συμμαχία, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση του πολέμου, σύμφωνα με το προσχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

Το προσχέδιο χαρακτηρίζει επίσης την Κίνα αποφασιστικής σημασίας συνεργό της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας στην Ουκρανία και λέει ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να θέτει συστημικές προκλήσεις στην Ευρώπη και την ασφάλεια.

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε (την Ουκρανία) στη μη αναστρέψιμη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης και της ένταξης στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν οι 32 χώρες, στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο έχει οριστικοποιηθεί αλλά θα πρέπει να υιοθετηθεί και επισήμως από τους ηγέτες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ουκρανία αναμένει την επίσημη πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, διαφωνούν με το πότε θα γίνει αυτό. Το ανακοινωθέν επαναλαμβάνει σε αυτό το σημείο όσα είχαν ήδη αποφασιστεί πέρυσι, στη σύνοδο του Βίλνιους. «Επαναλαμβάνουμε ότι θα είμαστε σε θέση να απευθύνουμε πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στη Συμμαχία όταν οι Σύμμαχοι θα συμφωνήσουν και θα πληρούνται οι προϋποθέσεις», αναφέρει το κείμενο.

Το ΝΑΤΟ πιστεύει εξάλλου ότι όλα τα μέτρα που θα υιοθετηθούν στην Ουάσινγκτον υπέρ της Ουκρανίας ευνοούν τη μελλοντική ένταξή της. Πρόκειται για μια «πολύ σοβαρή προσπάθεια να φέρουμε την Ουκρανία σε θέση από την οποία θα είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο και τις ευθύνες της στους κόλπους της Συμμαχίας από την πρώτη ημέρα της ένταξής της», ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ανακοινωθέν, λέγοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό να σταλεί στο Κρεμλίνο το μήνυμα ότι η πορεία προς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι πλέον μη αναστρέψιμη».

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι οι Σύμμαχοι σκοπεύουν να χορηγήσουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια 40 δισεκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον μέσα στον επόμενο χρόνο. Δεν κάνει λόγο όμως για την πολυετή δέσμευση του ΝΑΤΟ προς το Κίεβο, όπως επιδίωκε ο απερχόμενος γενικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο τελευταίος είπε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει πως οι σύμμαχοι θα συμφωνήσουν σε ένα «ουσιώδες» πακέτο στρατιωτικής βοήθειας και, παράλληλα, η σύνοδος αυτή θα διευρύνει άλλες εταιρικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, ιδίως στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Στο πακέτο αυτό θα περιλαμβάνεται και μια νέα διοίκηση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, που θα παρέχει βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας και την εκπαίδευση του στρατού της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.