Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πιο φιλορώσος ηγέτης της Ευρώπης, έφτασε σήμερα στη Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα έχει προκαλέσει έντονες αποδοκιμασίες από άλλους ηγέτες της ΕΕ και έρχεται την εβδομάδα που η Ουγγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Ήδη το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον Πούτιν και τον Όρμπαν να συναντώνται στο Κρεμλίνο.

Ωστόσο και ο Όρμπαν δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την άφιξή του στη Μόσχα νωρίτερα την ίδια μέρα με τη λεζάντα: «Η ειρηνευτική αποστολή συνεχίζεται. Δεύτερη στάση: Μόσχα».

Σημειώνεται πως οι Βρυξέλλες έσπευσαν να καταγγείλουν την επίσκεψη, λέγοντας ότι ο Όρμπαν δεν μίλησε για λογαριασμό της ΕΕ και ότι «δεν είχε λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της ΕΕ να επισκεφθεί τη Μόσχα».

Ανησυχία στην ΕΕ για την επίσκεψη Ορμπάν στην Μόσχα

«Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν στη Μόσχα πραγματοποιείται, αποκλειστικά, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας… Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επομένως δεν εκπροσωπεί την ΕΕ με καμία μορφή», έγραψε Μπορέλ, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. σε δήλωση.

Η Ουγγαρία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με άλλες δυτικές χώρες σχετικά με τη συνεχιζόμενη καλλιέργεια στενών δεσμών από τον Όρμπαν με τη Ρωσία και την άρνηση αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουδαπέστης χαρακτήρισε τα σχέδια για να βοηθήσει τη χώρα «τρελή αποστολή» τον Μάιο.

Ο Όρμπαν ανέφερε βέβαια πριν από το απροειδοποίητο ταξίδι του στη Μόσχα ότι δεν εκπροσωπούσε την ΕΕ, σηματοδοτώντας την προσωπική του φιλοδοξία να βρει μια λύση στον 28μηνο πόλεμο.

«Δεν μπορείς να κάνεις ειρήνη από μια άνετη πολυθρόνα στις Βρυξέλλες. Ακόμα κι αν η εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της ΕΕ, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να περιμένουμε τον πόλεμο να τελειώσει ως εκ θαύματος», είπε στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της Ουγγαρίας Kossuth.

Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο την Τρίτη, ο Όρμπαν είπε ότι ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας γρήγορης κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν απέρριψαν αμέσως την έκκληση του Όρμπαν για κατάπαυση του πυρός, με τον Ουκρανό ηγέτη να λέει ότι η χώρα του «δεν μπορεί απλώς να εμπιστεύεται τον Πούτιν κατ' αρχήν».

«Είναι σημαντικό η Ουγγαρία να αναγνωρίσει ότι η Ρωσία είναι επιθετικός», είπε σε συνέντευξή του μετά την επίσκεψη του Όρμπαν.

Οι Ουκρανοί φοβούνται ότι χωρίς σκληρές εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια κατάπαυση του πυρός απλώς θα επέτρεπε στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά στο μέλλον.

Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός «επειδή δεν είναι βέβαιη για τις αμοιβαίες ενέργειες του Κιέβου».

Η επίσκεψη του Όρμπαν είναι η πρώτη ηγέτη της ΕΕ στη Ρωσία από τότε που ο Αυστριακός καγκελάριος, Καρλ Νεχάμερ, κατέβαλε μια άκαρπη προσπάθεια να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας τον Απρίλιο του 2022.

Πηγή: skai.gr

