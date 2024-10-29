Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Για κατηγορίες υπό τον αντιτρομοκρατικό νόμο διώκεται ο νεαρός που είχε σκοτώσει με μαχαίρι τρία μικρά κορίτσια στο Σάουθπορτ της ΒΔ Αγγλίας τον Ιούλιο, περιστατικό που είχε σταθεί αφορμή για πολυήμερα επεισόδια σε πολλές περιοχές της Βρετανίας από ακροδεξιά στοιχεία.

Οι κατηγορίες ασκήθηκαν καθώς στο σπίτι του 18χρονου Άξελ Ρουντακουμπάνα εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα ποσότητα της βιολογικής τοξίνης ρισίν και εγχειρίδιο της Αλ Κάιντα.

Οι νέες κατηγορίες είναι διακριτές από τις τρεις κατηγορίες περί δολοφονίας και δέκα κατηγορίες περί απόπειρας δολοφονίας που ήδη αντιμετώπιζε ο Ρουντακουμπάνα.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει εξηγήσεις γιατί οι νεότερες κατηγορίες υπό την αντιτρομοκρατική νομοθεσία ασκούνται τώρα, τρεις μήνες μετά από την έρευνα.

Ο Ρουντακουμπάνα είχε επιτεθεί κατά μικρών κοριτσιών που βρίσκονταν σε μάθημα χορού με τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ στις 29 Ιουλίου, σκοτώνοντας την εξάχρονη Μπίμπι Κινγκ, την επτάχρονη Έλσι Ντοτ Στάνκομπ και την εννιάχρονη Άλις Ντασίλβα Αγκουϊάρ και τραυματίζοντας ακόμα δέκα παιδιά και ενήλικες.

Το κίνητρό του για εκείνη την επίθεση δεν έχει αποσαφηνιστεί, αλλά το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικής φύσης.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

