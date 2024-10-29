Μελάνια Τραμπ: Ο Ντόναλντ δεν είναι... Χίτλερ

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, απέρριψε σήμερα τον παραλληλισμό του πρώην προέδρου και υποψηφίου με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για τον Λευκό Οίκο, με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μετά την κριτική που δέχτηκε για δηλώσεις τις οποίες φέρεται να έκανε –και τις οποίες διέψευσε– για τον Χίτλερ, αλλά και τα ρατσιστικά σχόλια ενός κωμικού ηθοποιού στην προεκλογική συγκέντρωσή του στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Δευτέρα ότι είναι «το αντίθετο του ναζιστή».

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News σήμερα, η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτή» τη σύγκριση του συζύγου της με τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας.

«Δεν είναι ο Χίτλερ και όλοι οι υποστηρικτές του τον στηρίζουν επειδή θέλουν να δουν τη χώρα τους να επιτυγχάνει», είπε.

«Οι άνθρωποι βλέπουν τι συμβαίνει στη χώρα τους και ξέρουν τι είδους ηγέτη θέλουν. Θέλουν ευημερία, θέλουν την επιστροφή του αμερικάνικου ονείρου», πρόσθεσε.

Η Μελάνια Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο σύζυγός της «δεν ξαφνιάστηκε καθόλου», όπως είχε πει και ο ίδιος όταν κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά της, για τη θέση που πήρε εκείνη υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

