Λιβύη: Δώδεκα Αιγύπτιοι μετανάστες πνίγηκαν σε ναυάγιο στα ανοιχτά του Τομπρούκ

Δώδεκα Αιγύπτιοι μετανάστες πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στα ανοιχτά του Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας. Ένας άνδρας διασώθηκε από το ναυάγιο.

Οι 13 άνδρες είχαν αποπλεύσει με προορισμό την Ιταλία το βράδυ της Κυριακής, ανέφεραν οι πηγές επικαλούμενες πληροφορίες που έλαβαν από τον επιζώντα, μέσω των λιβυκών αρχών.

Οι άνθρωποι αυτοί κατάγονταν από τις επαρχίες αλ Σαρκία και Γάρμπια της Αιγύπτου. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι Αιγύπτιοι που επιχειρούν τον επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου με στόχο να φτάσουν στην Ευρώπη, καθώς στη χώρα τους είναι αντιμέτωποι με την υψηλή ανεργία και τον πληθωρισμό.

Η Λιβύη έχει γίνει κόμβος διαμετακόμισης για τους μετανάστες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι στην εξέγερση του 2011. Με βάση στοιχεία που συνέλεξε ο ΟΗΕ στα μέσα του 2024 στη Λιβύη βρίσκονταν εκείνη την περίοδο 761.322 μετανάστες από 44 χώρες.

Πηγή: skai.gr

