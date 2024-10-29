Ερντογάν: Θα κατασκευάσουμε χαλύβδινο θόλο και πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς

Αν κάποιοι έχουν τον «σιδερένιο θόλο», η Τουρκία θα κατασκευάσει τον «χαλύβδινο θόλο», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στο ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, αντίστοιχο του οποίου επιδιώκει να δημιουργήσει και η χώρα του. Είπε επίσης ότι η Τουρκία θα αναπτύξει τις πυραυλικές ικανότητές της, κατασκευάζοντας η ίδια τον δικό της πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε στην τελετή παράδοσης στην τουρκική Χωροφυλακή του τουρκικής κατασκευής ελικοπτέρου γενικής χρήσης Gokbey από την Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (ΤΑΙ), η οποία την περασμένη εβδομάδα, στις 23 Οκτωβρίου, έγινε στόχος τρομοκρατικής ενέργειας. Η σημερινή τελετή είχε και έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς έλαβε χώρα ανήμερα της 101ης επετείου από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ημέρα εθνικής εορτής στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ελικοπτέρων Gokbey της Τουρκίας, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026 η παράδοση είκοσι συνολικά μονάδων, εκ των οποίων επτά στις Χερσαίες Δυνάμεις, τέσσερα στην Αεροπορία, τρία στη Χωροφυλακή, τρία στην Αστυνομία και τρία στην Ακτοφυλακή. Συνεχίζεται, επίσης, ο σχεδιασμός για την παραγωγή επιπλέον 57 ελικοπτέρων για τις ανάγκες του τουρκικού Ναυτικού. Ελικόπτερα του ίδιου τύπου προγραμματίζεται να παραδοθούν και στο υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε εναέρια ασθενοφόρα. Εκτιμάται ότι τα προσεχή χρόνια θα κατασκευαστούν περισσότερα από 100 ελικόπτερα του τύπου αυτού.

Στην τελετή παράδοσης του πρώτου ελικοπτέρου, ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία ήταν εξαρτώμενη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας από το εξωτερικό και βίωσε «τα οδυνηρά μειονεκτήματα» της εξάρτησης αυτής, όπως χαρακτηριστικά είπε, κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο. «Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε με απειλές και συνεχίστηκε με εμπάργκο, έδειξε τη σημασία μιας αυτάρκους αμυντικής βιομηχανίας για τη χώρα μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Σήμερα, το ποσοστό συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας έχει ξεπεράσει το 80%», το οποίο ήταν περίπου 20%, προσέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία έχει γίνει μια αυτάρκης χώρα σε αυτόν τον τομέα με περισσότερα από χίλια εγχώρια προγράμματα αμυντικής βιομηχανίας και χαρτοφυλάκιο έργων ύψους 100 δισεκ. δολαρίων, με περισσότερες από 3.500 εταιρείες και περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους στην αμυντική βιομηχανία. Όπως ανέφερε, οι τουρκικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της TAI, έχουν πραγματοποιήσει το 65% όλων των πωλήσεων οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

