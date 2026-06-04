Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Μαΐου, εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκότωναν στρατιωτικούς των ΗΠΑ, ανέφερε χθες Τετάρτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εβδομαδιαία παύση στις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ συνεχίζεται παρά τη σταθερή ροή βίαιων αψιμαχιών με τις ιρανικές δυνάμεις.

Η απροθυμία του προέδρου να αναζωπυρώσει τον πόλεμο υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αντέξει μικρότερες αναζωπυρώσεις για εβδομάδες -ή και μήνες- για να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Πηγή: skai.gr

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