Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά - Είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά.

Ακόμη, υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. «Μπορεί και να μην συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει: «Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, σημείωσε πως «θέλω να το αποκτήσουμε. θα το πάρουμε κάποια στιγμή, στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Ακόμη, δήλωσε ότι «προσπαθούμε να διαχωρίσουμε το ζήτημα του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στον Λίβανο».

Πηγή: skai.gr

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