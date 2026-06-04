Η Γερμανία έχασε την υποψηφιότητά της για την κάλυψη μίας από τις δύο εκ περιτροπής έδρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν οριστεί για τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν περισσότερες ψήφους από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ σημείωσε ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία και το Ισραήλ μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο.

«Πάντα έχουμε λάβει σαφή θέση σε ορισμένα ζητήματα και αυτή τη θέση δεν τη συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

«Το γεγονός ότι η Γερμανία πρέπει πάντα να αναλαμβάνει μια ειδική ευθύνη για το Ισραήλ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί επίσης να έχει κοστίσει ψήφους», είπε.

Η Πορτογαλία και η Αυστρία εισέρχονται, για την περιφερειακή ομάδα «Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών», στο ισχυρότερο όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Στην περιφερειακή αυτή ομάδα αναλογούν δύο έδρες, για τις οποίες αυτή τη φορά υπήρχαν τρεις υποψήφιες χώρες. Η Γερμανία κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει πίσω εξαρχής γιατί «δεν ήταν η σειρά της», ωστόσο αν και γνώριζε τις άλλες δύο υποψηφιότητες έθεσε και η ίδια.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, η Γερμανία, η οποία έχει ήδη υπηρετήσει έξι θητείες στο συμβούλιο, έλαβε 104 ψήφους από τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, σε σύγκριση με τις 134 της Πορτογαλίας και τις 131 της Αυστρίας.

Για τη Γερμανία η ήττα αυτή αποτελεί αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας, του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς την ώρα που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της στάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει επίσης «παλαιστινιακό κράτος» και δεν συμμετείχε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Επίσης, θεωρούν ότι αντέδρασε ήπια στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Άλλα εισερχόμενα μέλη στο συμβούλιο περιλαμβάνουν τη Ζιμπάμπουε και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τα οποία τέθηκαν χωρίς αντίπαλο για να εκπροσωπήσουν την Αφρική και την Καραϊβική, αντίστοιχα. Το Κιργιστάν νίκησε τις Φιλιππίνες με 143-49 ψήφους και κατέλαβε μια έδρα που εκπροσωπεί την Ασία.

Υπάρχουν συνολικά 15 έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πέντε από τις οποίες κατέχονται από τα μόνιμα μέλη Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.