Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αργά την Τετάρτη, αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «εξαιρετικό συνεργάτη», λίγες μέρες μετά από την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Το Ισραήλ, κοιτάξτε, ήταν ένας εξαιρετικός εταίρος. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ήταν, για μένα, ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Για άλλους ανθρώπους, όχι και τόσο καλός. Για μένα, ήταν πολύ καλός», είπε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό που κάναμε. Μας χρειάζονταν. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς εμάς, δεν θα μπορούσαν καν να το πλησιάσουν. Μας χρειάζονταν και ζήτησαν να τους βοηθήσουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα, επειδή το Ιράν ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν θα είχαν σταματήσει με το Ισραήλ. Θα είχαν ανατινάξει τη Μέση Ανατολή».

Νετανιάχου: Έχουμε «τακτικές διαφωνίες», αλλά συμφωνούμε συνολικά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στην δημοσιογράφο του CNBC, Σάρα Άιζεν, στην Ιερουσαλήμ, την Τετάρτη, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έντονη αντιπαράθεση που είχαν οι δύο ηγέτες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο CNBC ότι ενώ αυτός και ο Τραμπ μπορεί να έχουν «τακτικές διαφωνίες» σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του πολέμου, «συμφωνούν σε πολλά πράγματα».

Χαρακτήρισε το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις ΗΠΑ και είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποτραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε δύο τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των επαφών. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ ζήτησε και στις δύο συνομιλίες από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα κατά της Βηρυτού, γεγονός που οδήγησε σε έντονες αντιπαραθέσεις.

Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία εξελίχθηκε σε ακόμη πιο έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο Νετανιάχου επέμενε να πλήξει τη Χεζμπολάχ.

Τότε, σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ, εμφανώς εκνευρισμένος και υψώνοντας τη φωνή του, είπε στον Νετανιάχου ότι έπρεπε να συμμορφωθεί, επειδή χωρίς τη στήριξη του Λευκού Οίκου «θα βρισκόταν στη φυλακή». Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη για υποθέσεις διαφθοράς στο Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει να του απονεμηθεί χάρη.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες της Δευτέρας αποτέλεσαν τη συνέχεια μιας σειράς τεταμένων επαφών μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένης μίας μόλις τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

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