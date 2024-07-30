Ο υδράργυρος θα καταργηθεί στην ΕΕ

Σήμερα τίθεται σε ισχύ ο αναθεωρημένος κανονισμός για τον υδράργυρο, ο οποίος θα θέσει τέλος στις τελευταίες εναπομένουσες σκόπιμες χρήσεις αυτής της πολύ τοξικής ουσίας στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης της ΕΕ, για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες.

Με τον νέο αυτόν κανονισμό, η χρήση και η εξαγωγή οδοντιατρικών αμαλγαμάτων θα απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2025. Θα χορηγηθεί προσωρινή παρέκκλιση έως τις 30 Ιουνίου 2026 στα κράτη μέλη που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμόσουν τα εθνικά τους συστήματα υγείας. Μακροπρόθεσμα, τα υλικά σφραγίσματος των δοντιών δεν θα περιέχουν πλέον υδράργυρο, εκτός από την περίπτωση ειδικών ιατρικών αναγκών και όταν κρίνεται ιατρικά απολύτως αναγκαίο.

Τα κράτη μέλη θα σταματήσουν επίσης να παράγουν, να εισάγουν και να εξάγουν ορισμένες κατηγορίες λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, από το 2026 ή το 2027, ανάλογα με την κατηγορία των λαμπτήρων. Οι λαμπτήρες αυτοί θα αντικατασταθούν από εναλλακτικές λύσεις όπως οι λαμπτήρες τύπου LED, οι οποίοι είναι λιγότερο τοξικοί και ενεργειακά αποδοτικότεροι.

Ο υδράργυρος αποτελεί περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω της μεταφοράς του μέσω του αέρα σε μεγάλες αποστάσεις, της παρατεταμένης διάρκειας ζωής του και της ικανότητάς του να συσσωρεύεται στα οικοσυστήματα. Έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και μεταδίδεται από τη μητέρα στο παιδί μέσω του πλακούντα ή του θηλασμού. Τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο, συμπεριλαμβανομένων των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και των λαμπτήρων με βάση τον υδράργυρο, αποτελούν τη μεγαλύτερη σκόπιμη χρήση της ουσίας στην ΕΕ και δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως από τον προηγούμενο κανονισμό του 2017 για τον υδράργυρο. Οι εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο είναι πλέον εύκολα προσβάσιμες και οικονομικές.

Kατερίνα Πλατή

