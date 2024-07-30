Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα ακόμα παιδί, ένα κορίτσι ηλικίας εννέα ετών, έχασε τη ζωή του τελικά μετά από την επίθεση με μαχαίρι από έναν 17χρονο στο Σάουθπορτ της ΒΔ Αγγλίας λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το εννιάχρονο κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ανακοινώθηκε δε ότι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν χθες ήταν επίσης κορίτσια, ηλικίας έξι και επτά ετών.

Ακόμα οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν και πέντε εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και δύο ενήλικοι, μία εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι η 35χρονη δασκάλα που είχε διοργανώσει το εργαστήρι χορού με μουσική της Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια του οποίου συντελέστηκε η τραγωδία.

Το σοκ που αισθάνεται από την είδηση εξέφρασε και η Τέιλορ Σουίφτ, όπως είχαν ήδη κάνει το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οι υπόλοιπο πολιτικοί αρχηγοί.

Ο 17χρονος συλληφθείς συνεχίζει να ανακρίνεται για να διευκρινιστεί το κίνητρό του. Η αστυνομία προειδοποίησε ότι ένα όνομα που κυκλοφορεί στα μέσα δικτύωσης με την πληροφορία ότι είναι ο δράστης είναι ανακριβές.

