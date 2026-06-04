Τραμπ: Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ξεθάψουν θαμμένα πυρηνικά υλικά στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το «πιο ισχυρό πράγμα», δήλωσε αργά την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπονοώντας ότι έχει δώσει στις ΗΠΑ ακόμη μεγαλύτερη επιρροή επί του Ιράν από τις στρατιωτικές επιθέσεις.

«Νομίζω ότι ο αποκλεισμός ίσως έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από τους βομβαρδισμούς. Αλλά ο αποκλεισμός που έχουμε, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι απίστευτος. Κανένα πλοίο δεν έχει περάσει εκτός αν το θέλαμε εμείς, και ο κόσμος το σέβεται πολύ», δήλωσε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται μια «πολύ ισχυρή συμφωνία» με το Ιράν, η οποία είναι «το ακριβώς αντίθετο» από μια συμφωνία που σύναψε η κυβέρνηση Ομπάμα με το Ιράν το 2015.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία μας, δεν θα αποκτήσουν ποτέ, μα ποτέ, πυρηνικά όπλα», είπε. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να αφαιρέσουμε την ικανότητα ενός πυρηνικού όπλου από το Ιράν».

Το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι το άλλο πράγμα που είναι «πολύ σημαντικό» και θα πρέπει να συμβεί αμέσως μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είπε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «από αυτή τη στιγμή», η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να εισέλθουν στο Ιράν για να ξεθάψουν θαμμένα πυρηνικά υλικά σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές μόλις τελειώσει η σύγκρουση.

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το πετύχω... αλλά παρ' όλα αυτά, θέλω να το πετύχω», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι πιθανώς «οι μόνες δύο χώρες που διαθέτουν τον εξοπλισμό να το κάνουν αυτό. Οπότε ναι, θέλω να το αποκτήσω».

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «άλλαξαν γνώμη μερικές φορές, αλλά όπως έχουν τα πράγματα τώρα, θα γίνει κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

«Είναι πολύ ασφαλή εκεί κάτω», είπε για τις τοποθεσίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. «Ξέρετε, έχουμε κάμερες, κάθε γωνία... αυτών των τριών τοποθεσιών παρακολουθείται συνεχώς», είπε, αναφερόμενος στις τρεις τοποθεσίες που στόχευσαν οι ΗΠΑ πέρυσι: τα πυρηνικά συγκροτήματα Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης των πυρηνικών υλικών θα γίνουν μόνο μετά το τέλος της σύγκρουσης. «Και δεν θέλω να το κάνω αν βρισκόμαστε σε σύγκρουση, δεν θέλω να θέσω τους άνδρες μας σε τέτοιο κίνδυνο», είπε.

«Θυμάμαι ότι ο Τζίμι Κάρτερ είχε κάποια άσχημα προβλήματα στο Ιράν με τους ομήρους. Δεν θέλω ποτέ να βάλω τον λαό μας σε τέτοιο κίνδυνο. Αλλά όταν τελειώσει, από αυτή τη στιγμή, συμφωνήσαμε ότι θα πάμε μαζί τους, θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε. Θα καταστραφεί», είπε ο Τραμπ.

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Πηγή: skai.gr

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