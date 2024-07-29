Επίθεση με μαχσίρι, με τουλάχιστον οκτώ τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στο Σάουθπορτ της Βρετανίας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και παιδιά, ενώ πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, κάνουν λόγο για ένα παιδί νεκρό.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 11:50 τοπική ώρα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχουν θύματα.

Φωτογραφία από το σημείο...

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένοπλες δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ενώ βρήκαν και ένα μαχαίρι. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και ανακρίνεται.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που συνελήφθη εντοπίστηκε να τρέχει ανάμεσα στα θύματα που ήταν πεσμένα στο έδαφος.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, ζήτησε από τους πολίτες να μην προσεγγίζουν στην περιοχή, έως ότου ολοκληρωθεί η η επιχείρηση.

Δεκαεπτά ετών ο δράστης της επίθεσης

Ένας 17χρονος είναι ο συλληφθείς για την επίθεση με μαχαίρι στην παραθαλάσσια πόλη του Σάουθπορτ της ΒΔ Αγγλίας, κατά την οποία τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά.

Ο ύποπτος είναι από το χωριό Μπανκς, στα περίχωρα του Σάουθπορτ. Παραμένει υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομική διεύθυνση του Μέρσεϊσαϊντ.

Τα κίνητρα του δράστη ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά η αστυνομία λέει πως το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικής φύσης, καθώς και ότι δεν καταζητείται άλλος ύποπτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.