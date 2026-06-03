AEK: Προφορική συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση συμβολαίου

Κοντά σε επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ! Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Γιώργος Τσακίρης, είναι σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών προκειμένου ο Σέρβος τεχνικός να πει το «ναι» για ένα συμβόλαιο έως το 2028, το 2029, ή και το 2030.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί το θέμα ακόμα και εντός της εβδομάδας ώστε να υπάρξουν οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις των θετικών μαντάτων για τον κόσμο των κιτρινόμαυρων.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, αλλά ήταν εδώ και καιρό δεδομένη η επιθυμία τόσο του ίδιου, όσο και των ανθρώπων της διοίκησης να επεκταθεί αυτό για περισσότερα χρόνια.

Έτσι, όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ του σταθμού δεν αποκλείεται μετά το happy end στην υπόθεση Νίκολιτς, να πάρει σειρά και η επέκταση του συμβολαίου του Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα.

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