Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Απέφυγε να παραδεχθεί την ενοχή του για τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ της ΒΔ Αγγλίας το περασμένο καλοκαίρι ο 18χρονος κατηγορούμενος Άξελ Ρουντακουμπάνα.

Ο δράστης εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου του Λίβερπουλ με βιντεοσύνδεση από τις φυλακές Μπελμάρς όπου κρατείται, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για το όνομά του και για το αν δηλώνει αθώος ή ένοχος.

Ως εκ τούτου, ο δικαστής ζήτησε να καταχωρηθεί δήλωση αθωότητας εκ μέρους του κατηγορούμενου.

Η δολοφονική επίθεση με κουζινομάχαιρο στις 29 Ιουλίου κατά μικρών κοριτσιών και της δασκάλας τους σε μάθημα χορού είχε προκαλέσει σοκ στη βρετανική κοινωνία.

Στάθηκε δε η αφορμή για τα πολυήμερα επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από ακροδεξιά στοιχεία που διέδιδαν ότι ο δράστης ήταν μετανάστης.

Ο γεννηθείς στο Κάρντιφ Ρουντακουμπάνα σκότωσε την εξάχρονη Μπίμπι Κινγκ, την επτάχρονη Έλσι Ντοτ Στάνκοουμπ και την εννιάχρονη Άλις ντα Σίλβα Αγκουιάρ, τραυμάτισε ακόμα οκτώ κορίτσια, τη δασκάλα τους Λιάν Λούκας και τον Τζον Χέις που έσπευσε να τον αφοπλίσει.

Αργότερα του απαγγέλθηκαν χωριστές κατηγορίες υπό την αντιτρομοκρατική νομοθεσία για παρασκευή της τοξικής ουσίας ρίσιν και για κατοχή εγχειριδίου της Αλ Κάιντα.

Η δίκη του θα αρχίσει στις 20 Ιανουαρίου και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

