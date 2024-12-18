Πλήρως λειτουργική είναι πλέον η διοίκηση του ΝΑΤΟ στη γερμανική πόλη Βισμπάντεν η οποία δημιουργήθηκε για τον συντονισμό της βοήθειας προς την Ουκρανία και για να παρέχει εκπαίδευση στα στρατεύματά, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

«Η διοίκηση του ΝΑΤΟ στο Βισμπάντεν που έχει αναλάβει τον συντονισμό της βοήθειας προς την Ουκρανία είναι τώρα σε λειτουργία», είπε ο Ρούτε.

Μία ημέρα νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο συντονισμός της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία πέρασε στο ΝΑΤΟ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε προγραμματιστεί, σε μια κίνηση που θεωρείται ότι στοχεύει στην προστασία του μηχανισμού υποστήριξης ενόψει της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ .

Το βήμα, που έρχεται μετά από καθυστέρηση αρκετών μηνών, δίνει στο ΝΑΤΟ έναν πιο άμεσο ρόλο στον πόλεμο κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Το αρχηγείο της νέας αποστολής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που ονομάζεται NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), βρίσκεται στο Clay Barracks, μια αμερικανική βάση στη γερμανική πόλη Βισμπάντεν.

Άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε στο Reuters ότι η μετάβαση είναι πλέον πλήρως λειτουργική.

Στο παρελθόν, η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ομάδα Ramstein, ένας ad hoc συνασπισμός περίπου 50 εθνών που πήρε το όνομά της από μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Γερμανία όπου συναντήθηκε για πρώτη φορά, συντόνιζε τις δυτικές στρατιωτικές προμήθειες στο Κίεβο.

Η NSATU πρόκειται να έχει συνολική δύναμη περίπου 700 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων που σταθμεύουν στο στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ SHAPE στο Βέλγιο και σε κόμβους επιμελητείας στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Πηγή: skai.gr

