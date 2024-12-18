Μακριά από τα σπίτια τους σε ένα από τα πιο απομονωμένα και μυστικά κράτη του κόσμου, περίπου 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης σύγκρουσης της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λίγα είναι γνωστά για τα βορειοκορεατικά στρατεύματα που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τη Ρωσία στον καταστροφικό πολυετή πόλεμό της στην Ουκρανία – ή τι ακριβώς θα διαταχθούν να κάνουν – και η παρουσία τους δεν έχει καν αναγνωριστεί επίσημα από τη Μόσχα ή την Πιονγκγιάνγκ.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας λένε ότι οι Βορειοκορεάτες έχουν ήδη συμμετάσχει σε μάχιμες επιχειρήσεις, ενώ ενώνονται με μια ρωσική δύναμη δεκάδων χιλιάδων για να πραγματοποιήσουν επίθεση σε ουκρανικές θέσεις στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Οι εικασίες ήταν έντονες για το πώς θα τα πάνε αυτά τα στρατεύματα.

Η Βόρεια Κορέα έχει δει «πολλές εκατοντάδες» θύματα —νεκρούς και τραυματίες— στην περιοχή του Κουρσκ από τότε που έστειλε χιλιάδες δυνάμεις στη Ρωσία τον Οκτώβριο, δήλωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος την Τρίτη.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, τουλάχιστον 30 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε μάχες μόνο το Σαββατοκύριακο κοντά σε χωριά στο Κουρσκ κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Μια ουκρανική μονάδα ανέφερε ότι οι Βορειοκορεάτες – φορώντας διαφορετικές στολές από τους Ρώσους – είχαν εξαπολύσει επιθέσεις πεζικού χρησιμοποιώντας την «ίδια τακτική όπως πριν από 70 χρόνια», σε μια προφανή αναφορά στον πόλεμο της Κορέας, όπου χρησιμοποιήθηκαν κύματα πεζικού.

Οι στρατιώτες της Πιονγκγιάνγκ δεν έχουν εμπειρία μάχης από τον πραγματικό κόσμο και θα αντιμετωπίσουν άγνωστο έδαφος σε ένα βάναυσο, σύγχρονο πολεμικό θέατρο – ένα θέατρο που έχει προκαλέσει χάος και φρίκη και στις δύο πλευρές καθώς οι νεκροί συσσωρεύονται στην πρώτη γραμμή.

«Αν επρόκειτο να περιγράψω τις δυνατότητές τους ευρύτερα και να μην σκεφτώ το κιτ που είχαν, θα σας έλεγα ότι δεν πρόκειται για στρατεύματα σκληραγωγημένα στη μάχη, δεν έχουν ξαναπολεμήσει», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τα θύματα περιελάμβαναν «όλες τις τάξεις» συμπεριλαμβανομένων των ηγετών στους κόμβους διοίκησης και ελέγχου.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει να μην υποτιμήσουμε τους Βορειοκορεάτες.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν θα στείλει «τους καλύτερους» από μια ελίτ δύναμη άριστα εκπαιδευμένων και «κατηχημένων» στρατιωτών γνωστών ως Storm Corps, σύμφωνα με τον συνταξιούχο υποστράτηγο Chun In-bum, βετεράνο του νοτιοκορεατικού στρατού. .

Κάποιες είναι ειδικές δυνάμεις, όπως οι Αμερικανοί Ναυτικοί Σφραγίδες ή Ρέιντζερ, ή η βρετανική SAS. Άλλοι είναι ελαφρύ πεζικό και ελεύθεροι σκοπευτές, είπε.

Το Storm Corps - το 11ο Σώμα Στρατού του βορειοκορεατικού στρατού - είναι «καλύτερα εκπαιδευμένο, έχει καλύτερη σωματική διάπλαση και καλύτερα κίνητρα από τον μέσο βορειοκορεάτη στρατιώτη», είπε ο Chun.

Βορειοκορεατικό προπαγανδιστικό υλικό που κυκλοφόρησε φέτος από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον Κιμ να επιβλέπει την εκπαίδευση ειδικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ακραίες επιδείξεις δύναμης, συμπεριλαμβανομένου του θρυμματισμού τεράστιων τεμαχίων πυρακτωμένου κάρβουνου, πάνω στά κορμιά στρατιωτών που γδύθηκαν μέχρι τη μέση.

Ο Μάικλ Μάντεν, του προγράμματος «38 Βορράς» στο Stimson Center στην Ουάσιγκτον, είπε ότι αυτή η ομάδα βορειοκορεατών στρατιωτών είναι εξοπλισμένη με «ορισμένα ψυχολογικά κόλπα». «Αυτοί οι τύποι είναι προγραμματισμένοι. Αυτοί οι τύποι είναι κατηχημένοι», είπε. «Αλλά το ερώτημα είναι πόσο καλά κατηχημένοι, πόσο καλά προγραμματισμένοι είναι;»

«Είναι πιθανώς σε καλύτερη θέση από άλλα μέλη του στρατού ή άλλα μέλη στρατιωτικών που εισέρχονται σε μια ξένη σύγκρουση, όσον αφορά την προετοιμασία του μυαλού τους».

«Δίκαιο παιχνίδι»

Η ψυχική δύναμη, ωστόσο, μπορεί να μην είναι αρκετή για να ξεπεράσει τις χειρότερες προκλήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει μεταμορφώσει το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, φέρνοντας νέα επίπεδα επιτήρησης και καταστροφής σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά και σε πολίτες και αστικές υποδομές. Οι ρωσικές τακτικές «κρεατομηχανής», ιδιαίτερα στις μάχες για την ανατολική Ουκρανία, έχουν ουσιαστικά προσφέρει Ρώσους νεοσύλλεκτους στη σφαγή. Υπάρχει επίσης η πολύ πραγματική πιθανότητα τα αμερικανικά όπλα να σκοτώνουν Βορειοκορεάτες. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι τα στρατεύματα είναι «δίκαιο παιχνίδι» και «δίκαιοι στόχοι».

Νοτιοκορεάτες νομοθέτες λένε ότι η Ρωσία διδάσκει στους στρατιώτες περίπου 100 βασικούς στρατιωτικούς όρους όπως «πυρ» και «στη θέση», καθώς προκύπτουν αναφορές για ζητήματα διοίκησης και επικοινωνίας.

Στη Ρωσία, η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει πυροβολικό, χειρισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και βασικές επιχειρήσεις πεζικού, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης τάφρων, «οι οποίες είναι κρίσιμες δεξιότητες για επιχειρήσεις πρώτης γραμμής», σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και οι εκτιμήσεις πληροφοριών δείχνουν ότι οι Βορειοκορεάτες ενσωματώνονται στον ρωσικό στρατό.

Η επιτυχία της Μόσχας στη χρήση των στρατευμάτων «θα υπαγορευτεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά μπορούν οι Ρώσοι να τα ενσωματώσουν στον στρατό τους», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το αν θα σκάβουν χαρακώματα, θα φρουρούν θέσεις ή θα πολεμούν στην πρώτη γραμμή παραμένει ασαφές.

«Όταν τους πιάσουμε ή δούμε ένα πτώμα, τότε θα ξέρω σίγουρα ότι είναι εδώ», είπε ο Oleksandr, διοικητής μονάδας του 225ου τάγματος μάχης της Ουκρανίας, στο CNN στις αρχές Δεκεμβρίου.

Υποσιτισμός και σκουλήκια

Η Βόρεια Κορέα είναι ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα έθνη στον κόσμο, με περίπου 1,2 εκατομμύρια στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το World Factbook της CIA, και όλοι οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από την ηλικία των 17 ετών.

Αυτή η θητεία διαρκεί συνήθως 10 χρόνια για τους άνδρες, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Βόρεια Κορέα έχει μειώσει τον χρόνο στο μισό.

Ενώ οι ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πιθανότατα θα είχαν προτεραιότητα για καλύτερο φαγητό και ρούχα, σύμφωνα με τον Chun, οι τακτικοί στρατεύσιμοι έχουν δυσκολευτεί στο παρελθόν. Ο Kim Seong-han, ένας αποστάτης που ζει στο Νότο, θυμάται τα 12 χρόνια του στον βορειοκορεατικό στρατό ως μια εποχή με λίγο φαγητό, κακή μεταχείριση και εξαντλητικές χειμερινές πορείες χωρίς ύπνο.

Το 1989, εντάχθηκε στο στρατό ως στρατιώτης στο Kaesong, μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, και υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του καταστροφικού λιμού στη Βόρεια Κορέα της δεκαετίας του 1990 που σκότωσε έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

«Πριν από το 1991, μπορούσαμε ακόμα να τρώμε κρέας, αλλά από εκείνη τη χρονιά, το κρέας άρχισε να τελειώνει», είπε ο Κιμ, ο οποίος ζήτησε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο για λόγους ασφαλείας. «Η μερίδα ρυζιού που ήταν 800 γραμμάρια (1,8 λίβρες) ανά γεύμα, μειώθηκε στα 800 γραμμάρια την ημέρα και τελικά, μας δόθηκε μόνο αλεύρι καλαμποκιού χωρίς ρύζι».

Ο υποσιτισμός ήταν διάχυτος μεταξύ των συντρόφων του, πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο Kim Seong-han είπε ότι υπήρχαν τακτικά ατυχήματα «όπως αστοχίες, στρατιώτες που πυροδότησαν κατά λάθος χειροβομβίδες και άλλα ατυχήματα με όπλα». «Ένα παράδειγμα της εκπαίδευσής μας θα ήταν μια χειμερινή πορεία – βαδίζοντας 150 χιλιόμετρα (93 μίλια) σε τρεις ημέρες χωρίς ύπνο», είπε.

Ένα φωτεινό σημείο ήταν η αξιοπρεπής θέρμανση και το 24ωρο ηλεκτρικό ρεύμα στους στρατώνες, σε αντίθεση με τα σπίτια πολλών Βορειοκορεατών, πρόσθεσε.

Ο Kim Seong-han δραπέτευσε στη Νότια Κορέα το 2017. Αν και η βορειοκορεατική στρατιωτική του εμπειρία έληξε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, περιγράφει την εικόνα ενός κόσμου που σπάνια κατανοούν οι ξένοι.

Πιο πρόσφατες αναφορές για τη ζωή ως Βορειοκορεάτη στρατιώτη δίνουν επίσης μια ζοφερή εικόνα.

Ένας στρατιώτης, ο οποίος πυροβολήθηκε πολλές φορές καθώς αυτομόλησε στο Νότο το 2017 τρέχοντας μέσα από την βαριά οχυρωμένη Αποστρατικοποιημένη Ζώνη, βρέθηκε με παρασιτικά σκουλήκια και χρόνια ηπατική λοίμωξη. Μερικά από τα παράσιτα που αφαιρέθηκαν είχαν μήκος έως και 27 εκατοστά (πάνω από 10 ίντσες), σύμφωνα με τους Νοτιοκορεάτες γιατρούς που τον θεράπευσαν. Ένας τύπος σκουληκιών που βρήκαν συνήθως ταλαιπωρεί τα σκυλιά.

«Όλοι πεινούσαν, ακόμη και οι στρατιώτες», είπε ένας άλλος βορειοκορεάτης αποστάτης και πρώην αξιωματικός του στρατού, ο Kang Ri Hyuk, εκείνη την εποχή. «Υπάρχουν πολλοί στρατιώτες που επίσης πεθαίνουν από ασθένεια επειδή δεν τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη».

Υπήρξαν επίσης αναφορές για Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έκλεβαν τρόφιμα από αγροτικά χωριά και αγροκτήματα.

Η Βόρεια Κορέα έχει μακρά ιστορία σοβαρών ελλείψεων τροφίμων και λιμών. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περισσότερο από το 40% του πληθυσμού υποσιτίζεται.

Ωστόσο, ορισμένες βορειοκορεατικές στρατιωτικές μονάδες είναι καλά εφοδιασμένες και «έχουν τακτικό εφοδιασμό τροφίμων και υλικοτεχνικής υποστήριξης», είπε ο 38 North's Madden. «Έχουν αρκετά για να φάνε. Ή έστω, περισσότερο από τον μέσο Βορειοκορεάτη πολίτη», είπε. «Είναι καλά εξοπλισμένοι όσον αφορά στην ένδυση. Υπάρχει θέρμανση στον στρατώνα. Υπάρχει ελεύθερος χρόνος ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες και η ίδια η στρατιωτική μονάδα είναι καλά εφοδιασμένη σε κατασκευαστικά υλικά, γεωργικά υλικά».

Η πίστη πάνω από όλα

Στην κοινωνία της Βόρειας Κορέας, ένα μέλος του 11ου Σώματος Στρατού θα κατείχε πιθανότατα μια σχετικά προνομιακή θέση. Το τμήμα χαίρει μεγάλης εκτίμησης, κατατάσσοντας όχι πολύ κάτω από τις μονάδες που παρέχουν τη στενή συνοδεία ασφαλείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ – και η πίστη στο καθεστώς είναι το κλειδί για την αποδοχή.

«Εξετάζουν το οικογενειακό σου υπόβαθρο σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή τα δεύτερα ξαδέρφια, και ξέρουν ποιοι είναι οι γονείς σου, ξέρουν πού μένεις», είπε ο Madden. «Εάν τα πάτε καλά σε μια συγκεκριμένη άσκηση εκπαίδευσης, μπορεί να στρατολογηθείτε ή να επανατοποθετηθείτε στο 11ο Σώμα Στρατού, αλλά το Σώμα αποτελείται κυρίως από στρατιώτες που έχουν τη σωματική οξύτητα και τις σωματικές ικανότητες, καθώς και κάποιο υπόβαθρο».

Οι ειδικές δυνάμεις εκπαιδεύονται για να διεξάγουν αποστολές βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος, να συλλέγουν πληροφορίες και να εξαπολύουν άμεσες επιθέσεις. «Η κύρια αποστολή τους είναι να αναστατώσουν», είπε ο Τσουν, ο πρώην αξιωματικός του νοτιοκορεατικού στρατού.

Μέρος του 11ου Σώματος Στρατού είναι μια μεραρχία κομάντο 10.000 ανδρών που είναι εκπαιδευμένη να πέφτει με αλεξίπτωτο ή να διεισδύει σε εχθρικό έδαφος και να πραγματοποιεί δολοφονίες, ζημιές υποδομής και δολιοφθορές, σύμφωνα με τον Madden.

«Ορισμένες μονάδες καταδρομών εκπαιδεύονται ακόμη και να αυτοκτονούν αντί να αιχμαλωτίζονται», είπε. Οι περισσότεροι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της θητείας του θα έκαναν αυτή τη μοιραία επιλογή. «Αυτό συμβαίνει γιατί εάν αυτοκτονήσετε, οι οικογένειές σας φροντίζονται στη Βόρεια Κορέα», είπε. «Θα θεωρείσαι ήρωας για το υπόλοιπο της αιωνιότητας».

Τα τελευταία χρόνια, ο Κιμ προσπάθησε να κάνει τον τεράστιο στρατό της Βόρειας Κορέας πιο αποτελεσματικό.

«Δεν είναι σε θέση να έχει ένα είδος στρατού που να λειτουργεί 100%, αλλά έχει έναν αφοσιωμένο στρατό και ακόμη και με 200.000 άνδρες, αυτός είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, μεγαλύτερος από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Δεν είναι σαφές εάν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που στάλθηκαν στη Ρωσία είχαν επιλογή στην ανάπτυξή τους ή αν δόθηκαν κίνητρα σε αυτούς ή στις οικογένειές τους. Αλλά η προοπτική των μετρητών και η ευκαιρία να φύγουν στο εξωτερικό μπορεί να είναι ελκυστικές για πολλούς.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, η Ρωσία «πιθανότατα πληρώνει για όλα τα έξοδα ανάπτυξης που συνδέονται με τους Βορειοκορεάτες, καθώς και για ένα επίδομα για τα ίδια τα στρατεύματα». Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη Ρωσία ενδέχεται να λαμβάνουν μισθούς 2.000 δολαρίων το μήνα. «Αυτά είναι πολλά χρήματα για έναν Βορειοκορεάτη. Ο (μέσος) Βορειοκορεάτης στρατιώτης, παίρνει 1 δολάριο το μήνα»

Τον Οκτώβριο, το πρόγραμμα «Θέλω να ζήσω» στην Ουκρανία, το οποίο στοχεύει να δώσει κίνητρα και να βοηθήσει Ρώσους στρατιώτες να αυτομολήσουν, δημοσίευσε ένα βίντεο στην κορεατική γλώσσα που υπόσχεται «τρία ζεστά γεύματα την ημέρα», ιατρική περίθαλψη και καλή θεραπεία για τις δυνάμεις της Βόρειας Κορέας που παραδίδονται.

«Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για τους Βορειοκορεάτες στις ξένες χώρες είναι ότι είναι πάντα ζευγάρια. Όπως, τα παιδιά του σχολείου έχουν το σύστημα φίλων… Έτσι, ένας Βορειοκορεάτης στρατιώτης που προσπαθεί να αυτομολήσει στην Ουκρανία θα πυροβοληθεί στο κεφάλι από τον σύντροφό του ή το αντίστροφο», είπε ο Madden.

Ο Τσουν προειδοποίησε ότι «ποτέ δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν οι στρατιώτες στη μάχη. Και το πόσο καλά αποδίδουν θα έχει προεκτάσεις πολύ πέρα ​​από τον πόλεμο της Ρωσίας. Εάν οι Βορειοκορεάτες αποτύχουν στις αποστολές τους, αυτό έχει πολύ περισσότερες επιπτώσεις στην ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου», είπε.

«Αλλά αν είναι καλοί, αν μάθουν -και μαθαίνουν πάντα, ακόμη και μέσω αποτυχίας- θα εξακολουθούν να είναι κακά νέα για εμάς στην Κορεατική Χερσόνησο, και για τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

