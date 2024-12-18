Σερβία: Τα μέσα μεταφοράς θα είναι δωρεάν στο Βελιγράδι από την 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς στο Βελιγράδι θα είναι δωρεάν, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της σερβικής πρωτεύουσας, Αλεξάνταρ Σάπιτς, μια πρωτοπορία για την Ευρώπη, για μια πόλη τέτοιου μεγέθους.

«Αυτό σημαίνει ότι πλέον κανείς δεν θα χρειάζεται να αγοράσει εισιτήρια, ούτε μηνιαίο πάσο ούτε ετήσιο», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο Σάπιτς, ο οποίος εξελέγη το 2022 με το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS- εθνικιστική δεξιά), το κυβερνών κόμμα στη Σερβία.

«Μέσω αυτού του μέτρου, το Βελιγράδι γίνεται η μοναδική ευρωπαϊκή πόλη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων όπου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι δωρεάν», υπογράμμισε ο ίδιος.

Διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Ταλίν, το Μονπελιέ ή ακόμα και το Λουξεμβούργο έχουν υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, όμως κανένα δεν αφορά πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Το Βελιγράδι έχει πληθυσμό σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων και η συχνή χρήση του αυτοκινήτου έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά τεράστια μποτιλιαρίσματα.

Όλος ο στόλος των λεωφορείων, των τραμ και των τρόλεϊ θα ανανεωθεί έως το 2027, ανακοίνωσε επίσης ο δήμαρχος, υποσχόμενος ότι «έως το τέλος του 2025 κανένα λεωφορείο στο Βελιγράδι δεν θα είναι πλέον ηλικίας άνω των δύο ετών».

Αν και ο δήμαρχος δεν ανέφερε το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αυτό το μέτρο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ρύπανσης στο Βελιγράδι, το οποίο συχνά κατατάσσεται μεταξύ των 10 πιο μολυσμένων πόλεων στον κόσμο, βάσει των δεδομένων της ελβετικής εταιρείας IQ Air, η οποία μετρά την ατμοσφαιρική ρύπανση παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Σερβία καταγράφει τον χειρότερο απολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τη θνησιμότητα ανά κάτοικο που συνδέεται με τη ρύπανση. Οι πηγές ποικίλλουν, μεταξύ άλλων η εντατική χρήση του άνθρακα, όμως επίσης «απαρχαιωμένα και υψηλών εκπομπών οχήματα, πολλά εκ των οποίων έχουν εισαχθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η φθίνουσα δημοτικότητα των δημοσίων μέσων μεταφοράς».

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, θα υπάρχουν 700.000 καταγεγραμμένα οχήματα στο τέλος του έτους στο Βελιγράδι, ήτοι 250.000 περισσότερα σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια, σημείωσε ο Σάπιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Όμως, η μοναδική λύση για να περιοριστεί η χρήση τους, συμπλήρωσε ο ίδιος, θα ήταν η κατασκευή του μετρό, μια υπόσχεση πολλών ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

