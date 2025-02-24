Οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη στρατιωτική βόηθειά τους προς το Κίεβο

Οι σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες δεσμεύτηκαν σήμερα ότι θα αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθειά τους προς την Ουκρανία, τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Η ανακοίνωσή αυτή έγινε την ώρα που οι ηγέτες των χωρών αυτών βρίσκονται στο Κίεβο, μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών, για να επαναβεβαιώσουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

«Η έκβαση του πολέμου θα έχει θεμελιώδεις και μακροχρόνιες συνέπειες για την ευρωπαϊκή και διατλαντική ασφάλεια» ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ουκρανίας, μαζί με τους πρωθυπουργούς της Δανίας, της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Αυτή η ομάδα χωρών δεσμεύεται να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία, κυρίως εξοπλισμό και με τη μορφή της εκπαίδευσης μιας ευέλικτης μονάδας, μεγέθους ταξιαρχίας. Θα επενδύσουν επίσης στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Μια ταξιαρχία αριθμεί 3-5.000 στρατιώτες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νορβηγίας.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, το Όσλο ανέφερε ότι σκοπεύει να επενδύσει 3,5 δισεκ. κορώνες (300 εκατομμύρια ευρώ) σε αγορές από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Άλλα 600 εκατομμύρια κορώνες θα δοθούν για την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας των δρόνων για την Ουκρανία.

«Οι στρατιωτικές και πολιτικές ανάγκες της Ουκρανίας είναι τεράστιες. Είναι βασικό να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και να παραδώσουμε στρατιωτικό υλικό στη γραμμή του μετώπου», είπε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Η Δανία ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια ύψους 2 δισεκ. κορωνών (270 εκατ. ευρώ). «Πρέπει να φέρουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση (…) Παραδώστε περισσότερα όπλα, πιο γρήγορα. Κάντε μια δωρεά στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας», είπε η πρωθυπουργός Μέτε Φραντέρικσεν. Την Κυριακή, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι θα δώσει 405 εκατομμύρια κορώνες σε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας.

Από την πλευρά της, η σουηδική κυβέρνηση θα χορηγήσει 1,2 δισεκ. κορώνες (108 εκατ. ευρώ) στο Κίεβο, για να χρηματοδοτηθεί η αγορά αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων, όπως τα RBS 70 και Tridon Mk2, που κατασκευάζονται στη Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

