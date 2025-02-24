Μ. Βρετανία: Ξεσηκώθηκαν 70 γυναίκες σεφ μετά τη συνέντευξη Atherton ότι δεν υπάρχει σεξισμός στις κουζίνες

Εβδομήντα γυναίκες σεφ και εργαζόμενες στην εστίαση στη Μεγάλη Βρετανία ξεσηκώθηκαν μετά τη συνέντευξη του βραβευμένου με αστέρι Μισελέν, Τζέισον Άθερτον στους Times ότι δεν υπάρχει σεξισμός στις κουζίνες.

Οι σεφ συνέταξαν μία ανοικτή επιστολή για να καταγγείλουν τον σεξισμό στις κουζίνες, ενώ ζητούν να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη γαστρονομία.

Οι υπογράφουσες την επιστολή, η οποία άρχισε να κυκλοφορεί την Τετάρτη, δηλώνουν «σοκαρισμένες» από αυτές τις δηλώσεις. «Δεν μπορούμε πλέον να μένουμε σιωπηλές», γράφουν, καταγγέλλοντας επίσης «την αξιοθρήνητη αντιπροσώπευση» των γυναικών στα βραβεία του οδηγού Michelin για το Ηνωμένο Βασίλειο που απονεμήθηκαν τη 10η Φεβρουαρίου.

«Ο σεξισμός υπήρξε και παραμένει ένα διάχυτο πρόβλημα στον τομέα μας», υπογραμμίζουν. Αυτό έχει ως συνέπεια να «μειώνεται η προοπτική και η συμβολή αναρίθμητων ταλαντούχων γυναικών» στις βρετανικές κουζίνες.

Επίσης, καταγγέλλουν «ανάρμοστα σχόλια και συμπεριφορές», όπως και «ανισότητα στις προαγωγές».

Μάλιστα στην επιστολή δεν κατονομάζονται και οι 70 καθώς πολλές γυναίκες σεφ φοβούνται τις επιπτώσεις στη δουλειά τους.

«Βαρεθήκαμε!» γράφουν στην αρχή της επιστολής. «Είμαστε εξουθενωμένες από μια βιομηχανία τόσο συστηματικά ελαττωματική που δυσκολευόμαστε να βρούμε τον χώρο μας σε αυτήν» δηλώνουν.

Πολλές κατήγγειλαν απρεπή περιστατικά ξεκάθαρης σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας όπως μία που δήλωσε ότι τα αγόρια της κουζίνας έβαζαν στοίχημα ποιος θα κοιμηθεί μαζί της πρώτος ή μια άλλη που το αφεντικό της τής είπε να δοκιμάσει την κρέμα μιας τάρτας και τη συνέκρινε με τη θηλή μιας 18χρονης.

Και οι γυναίκες σεφ δεν υπόκεινται μόνο σε σεξισμό με τη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Η συγγραφέας και σεφ Poppy O’Toole, με 6 εκατομμύρια followers στα social σε βίντεο που ανέβασε στο ΤikTok αποκάλυψε ότι της έδωσαν προαγωγή επειδή ο επικεφαλής σεφ τη «γούσταρε» αλλά και ότι ποτέ δεν θα πάρει καλή θέση στην υψηλή γαστρονομία μετά τα 25 επειδή οι εργοδότες νομίζουν ότι θέλει μόνο μωρά και άδεια μητρότητας.

