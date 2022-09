Σαουδάραβες αξιωματούχοι χτυπούν νεαρές γυναίκες που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαβίωσης – Δείτε το σοκαριστικό video

Ένα βίντεο δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας να χτυπούν νεαρές γυναίκες και να τις σέρνουν από τα μαλλιά σε μια επίθεση σε ορφανοτροφείο.

Όπως γράφει η «Daily Mail», το σοκαριστικό υλικό δείχνει την ομάδα των ανδρών να μαστιγώνει τις γυναίκες με ζώνες, κάποιοι να τις χτυπούν με ξύλα, ενώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν και όπλα που προκαλούν ηλεκτροσόκ για να τις ακινητοποιήσουν.

Διάφορα βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένστολους αστυνομικούς και υπαλλήλους με πολιτικά να κάνουν… επιδρομή στο ορφανοτροφείο στην πόλη Khamis Mushait.

🔴🇸🇦 The brutal Saudi attack on an orphanage!



Security men in Saudi Arabia storm an orphanage in Khamis Mushit province of Saudi Arabia and brutally assault orphan girls.



This is the reality of "Women Rights" in Saudi Arabia@hrw @amnesty @UN #womensday pic.twitter.com/PsMh4FDNPM