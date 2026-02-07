«SAFE»: Η ΕΕ εξετάζει νέο γύρο αμυντικής χρηματοδότησης μετά την υπερκάλυψη των 150 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τις δυνατότητες για νέα χρηματοδότηση της άμυνας, μετά την υπερκαλύψη του αρχικού προγράμματος δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγέςμε γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εκταμιεύει κονδύλια από το υφιστάμενο πρόγραμμα δανείων. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα απομείνουν αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο, εξαιτίας αποκλίσεων μεταξύ των αιτημάτων των κρατών και των τελικών συμβάσεων.

Ωστόσο, μόλις τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν την άνοιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τη διαδικασία και θα εξετάσει τη δυνατότητα ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει και ένα δεύτερο πρόγραμμα δανείων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι συνομιλίες αντικατοπτρίζουν την προθυμία της ΕΕ να αυξήσει γρήγορα την τοπική αμυντική παραγωγή για να προστατευθεί από την πολεμοχαρή στάση της Ρωσίας και την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει δραστικά τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η ΕΕ δημιούργησε το πρόγραμμα δανείων για να ενθαρρύνει τις κοινές προμήθειες στον τομέα της άμυνας και να απλοποιήσει τις διαδικασίες μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την ήπειρο. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «SAFE».

Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές και τη χορήγησή τους ως δάνεια σε χώρες για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που λείπουν από την ήπειρο, όπως πύραυλοι, εξοπλισμός εδάφους και συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Το πρόγραμμα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλές: Τα κράτη - μέλη της ΕΕ υπέβαλαν αρχικά αιτήματα ύψους 190 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε περίπου 150 δισ. ευρώ και ζήτησε από τις χώρες να καταρτίσουν σχέδια δαπανών. Η Επιτροπή επεξεργάζεται πλέον τα σχέδια αυτά και εκταμιεύει τα κονδύλια υπό τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια για 19 χώρες.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτή τη στιγμή τα εθνικά σχέδια SAFE των τριών εναπομεινάντων κρατών-μελών», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τομάς Ρενιέ. «Σε αυτό το στάδιο δεν πρόκειται να προβούμε σε εικασίες σχετικά με ένα ενδεχόμενο δεύτερο ταμείο SAFE».

Επειδή ορισμένα από τα σχέδια δαπανών απαιτούν τελικά μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν αρχικά εγκριθεί, είναι πιθανό να προκύψουν αδιάθετα κονδύλια προς κατανομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι εργάζονται ήδη πάνω σε αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές για την παροχή πρόσθετων κονδυλίων, με ένα νέο πρόγραμμα δανείων να αποτελεί μία από τις πιθανές λύσεις, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

