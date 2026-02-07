Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου «Balashovo» στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας

Επίσης επλήγησαν κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων drone σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο

Η αναφορά του ουκρανικού γενικού επιτελείου

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου που είναι γνωστή ως «Balashovo» στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή αναφορά του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Παράλληλα επλήγησαν επίσης, αρκετά κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) σε περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο σε μία ανάρτηση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

