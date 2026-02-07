Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ριάντ ανακοίνωσε σήμερα μεγάλες επενδύσεις στη Συρία

Το Ριάντ ανακοίνωσε ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών

Συρία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο για τη Συρία στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς το Ριάντ εξελίσσεται σε έναν ηγετικό υποστηρικτή της νέας συριακής ηγεσίας.

Η Σαουδική Αραβία οργάνωσε ένα επενδυτικό ταμείο για τη Συρία διαθέτοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι, μέσω πολλαπλών επενδυτικών-κατασκευαστικών φάσεων, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας υπουργός Επενδύσεων Χαλίντ αλ-Φαλίχ.

Το ταμείο, Elaf Fund στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στη Συρία με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από τη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Φαλίχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία Σαουδική Αραβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark