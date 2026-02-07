ΗΠΑ-Ιράν: «Καλή αρχή» σε δύσβατο μονοπάτι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζονται τις επόμενες μέρες οι έμμεσες επαφές ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, με χρονικό ορίζοντα τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί επιθυμούν συμφωνία, αλλά το περιεχόμενο αυτής παραμένει υπό διαπραγμάτευση χωρίς λεπτομέρειες για τα ζητήματα που θα ρυθμίζει.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το μοναδικό θέμα συζήτησης είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ οι Αμερικανοί παραμένουν φειδωλοί στις τοποθετήσεις τους.

Οι έμμεσες επαφές ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Φειδωλοί στις τοποθετήσεις τους οι Αμερικανοί. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί επαναλαμβάνει ότι μοναδικό θέμα συζήτησης είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



«Οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία», δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις Αμερικανών δημοσιογράφων για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της έμμεσης συνάντησης ΗΠΑ-Ιράν στην Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Σουλτανάτου του Ομάν.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι το περιεχόμενο μίας τέτοιας συμφωνίας παραμένει στην πραγματικότητα ακόμα υπό διαπραγμάτευση, χωρίς να υπεισέρχεται στα ζητήματα που θα ρυθμίζει. Πάντως, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, προσδιορίζοντάς τις χρονικά στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά τον υπολογιζόμενο χρόνο που πρόκειται να διαρκέσουν οι επαφές με την ιρανική πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «Υπάρχει πολύς χρόνος». «Αν θυμάστε, στην Βενεζουέλα περιμέναμε αρκετό καιρό. Δεν βιαζόμαστε», διευκρίνισε.Ιράν: Θα συζητούμε μόνο για τα πυρηνικάΠάντως, σε αντίθεση με την αμερικανική πλευρά, που αποδείχθηκε εξαιρετικά φειδωλή σε δημόσιες τοποθετήσεις, τόσο πριν όσο και μετά τις έμμεσες επαφές στο Ομάν, κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη, και κυρίως ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αποτέλεσαν για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την κύρια πηγή πληροφόρησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.Συμπληρώνοντας την χθεσινή του δήλωση, χαρακτηρίζοντας τις έμμεσες επαφές με την Ουάσιγκτον ως «καλή αρχή», στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Αμπάς Αραγτσί στο δίκτυο Al Jazeera, επανέλαβε εμφαντικά για ακόμα μία φορά ότι το μοναδικό θέμα που τέθηκε επί τάπητος είναι ο έλεγχος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος «και κανένα άλλο εκτός από αυτό». Αναφερόμενος ειδικότερα στο βαλλιστικό οπλοστάσιο της χώρας του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση καθότι «άπτεται της άμυνας της χώρας». Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. «Το ουράνιο που έχει ήδη εμπλουτιστεί καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του Ιράν και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στο εξωτερικό», τόνισε.Η επέτειος της Ισλαμικής ΕπανάστασηςΣτο ίδιο μήκος κύματος με τις σημερινές δηλώσεις Αραγτσί, αλλά σε σαφώς εντονότερο ύφος, κινήθηκε σχετική ανάρτηση, που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ο Εμπραΐμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος Τύπου της κοινοβουλευτικές επιτροπής εθνικής ασφαλείας και διεθνών σχέσεων της Ιρανικής Εθνοσυνέλευσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «το Ιράν δεν μετακινήθηκε από τις κόκκινες γραμμές του». «Οι Αμερικανοί είναι εκείνοι που κατάλαβαν ότι μετά την αποτυχία τους σε όλες τις προσπάθειές τους να πλήξουν το Ιράν, σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, με τρομοκρατικές ενέργειες και με άλλους πολλούς τρόπους, δεν έχουν πλέον άλλη δυνατότητα παρά να αποδεχθούν το ιρανικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης και τα δικαιώματα του ιρανικού λαού». Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι, όσο πλησιάζει η 11η Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζεται στο Ιράν κάθε χρόνο η επικράτηση της Ισλαμικής Επανάστασης, δημόσιες τοποθετήσεις αντίστοιχου αναμένεται να πυκνώσουν, με κύριο αποδέκτη την ιρανική κοινή γνώμη – γεγονός που προφανώς γνωρίζουν οι αμερικανοί διαπραγματευτές.Αμείωτη η περιφερειακή έντασηΠάντως, κατά κοινή ομολογία, το βασικό θετικό αποτύπωμα που άφησαν οι χθεσινές έμμεσες επαφές στο Ομάν είναι ότι, Ιρανοί και Αμερικανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν να συνομιλούν– έστω και εάν εν τέλει προκύπτει ότι το ζητούμενο κατά το παρόν στάδιο, είναι η συμφωνία του πλαισίου διαπραγμάτευσης και τα ζητήματα που θα ενταχθούν τελικά στην ατζέντα των επαφών.Ωστόσο, η καθαυτή συνέχεια των έμμεσων αυτών επαφών, δεν συνεπάγεται και την εκτόνωση ή μείωση της στρατιωτικής έντασης που επικρατεί εδώ και εβδομάδες στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.

