Για έλλειψη ενσυναίσθησης προς το Ισραήλ κατηγόρησε τον πρέσβη της Γερμανίας στη χώρα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Το Βερολίνο έσπευσε να καλύψει τον διπλωμάτη του.

Ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ σχολίασε χθες σε ανάρτησή του στο «Χ» τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ και τους εκατοντάδες τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τους ιρανικούς πυραύλους, ταυτόχρονα όμως αναφέρθηκε και στη βία Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων.

«Μια μέρα οργής και θλίψης: ένας αγρότης σκοτώθηκε από τη Χεζμπολάχ στον βορρά, εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τους πυραύλους του Ιράν στα νότια και στο κέντρο της χώρας. Και σε μια παράλληλη πραγματικότητα, η βίαιη επίθεση εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά μετά τον τραγικό και υπό διερεύνηση θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου», έγραψε ο κ. Ζάιμπερτ στην ανάρτησή του, για να του απαντήσει επίσης μέσω «Χ» ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ: «Ο πρέσβης Ζάιμπερτ δυσκολεύεται πολύ να καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών χωρίς να αναφέρει τους Παλαιστίνιους. Η εμμονή του με τους Εβραίους που ζουν στην Ιουδαία και στη Σαμάρεια τον εμποδίζει ακόμη και να καταδικάσει τον θάνατο ενός Εβραίου ο οποίος προκλήθηκε από έναν Παλαιστίνιο. Είναι καλό το γεγονός ότι σύντομα θα έρθει νέος πρέσβης - κάποιος που θα ενδυναμώσει τις σχέσεις Ισραήλ - Γερμανίας».

«Είναι αρκετά σαφές ότι καθήκον του πρέσβη μας είναι να ασχολείται και με ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορές», δήλωσε o εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε και επισήμανε ότι ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ τηλεφώνησε χθες στον Ισραηλινό ομόλογό του και του δήλωσε ότι «ο κ. Ζάιμπερτ είναι ένθερμος υποστηρικτής του κράτους του Ισραήλ». Αυτό διευθετεί το θέμα, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

