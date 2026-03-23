Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος βάσει του οποίου απορρίπτεται η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.

"Η κυριαρχία ανήκει στον λαό και οι Ιταλοί σήμερα εκφράστηκαν με σαφήνεια. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί, προώθησε μια μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που ήταν γραμμένη στο εκλογικό μας πρόγραμμα", τόνισε η Μελόνι.

"Στηρίξαμε τη μεταρρύθμιση αυτή μέχρι τέλους και στη συνέχεια δώσαμε τον λόγο στους πολίτες, οι οποίοι και αποφάσισαν. Εμείς, όπως πάντα, σεβόμαστε την απόφασή τους αυτή", πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

"Λυπούμαστε, φυσικά, που χάθηκε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ιταλίας αλλά αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για το καλό του έθνους και για να τιμήσουμε την εντολή που μας δόθηκε", δήλωσε τέλος η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

