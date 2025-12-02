«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση για ένταξη στο ΝΑΤΟ». Τάδε έφη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «απ' όσο γνωρίζω, απαιτείται συναίνεση για ένταξη μίας χώρας στο ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση για την Ουκρανία».

Η απάντηση του γενικού γραμματέα δόθηκε λίγη ώρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο, όπου θα τεθεί επί τάπητος το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

