Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντες, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα από φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξέτιε ποινή 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή όπλων, σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

Η σύζυγός του, Άνα Γκαρσία, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Χερνάντες αποφυλακίστηκε μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

