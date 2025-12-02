Με την κρίσιμη για την ειρήνη συνάντηση του απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο να αναμένεται αυτή την ώρα, το BBC εξετάζει τις επιλογές του Κιέβου για τον πόλεμο.

Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ επιδεινώνεται εδώ και καιρό. Η πόλη έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με την εισβολή της Ρωσίας αναφέρει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο.

Εάν το Ποκρόβσκ καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, δεν θα αλλάξει δραματικά τη δυναμική των πρώτων γραμμών σχολιάζει.

Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι αυτό που παραδέχεται ο πρόεδρος Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα μπορούσε να αναγκαστεί να παραδώσει την πόλη μαζί με το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο κατέχει ως επί το πλείστον η Ρωσία. Μια δυσμενής ειρηνευτική συμφωνία είναι αυτό που φοβάται περισσότερο η Ουκρανία.

Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι η χρονική στιγμή αυτών των ισχυρισμών του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε προσεκτικά επιμελημένα βίντεο του Πούτιν με στρατιωτικές στολές στην κατεχόμενη Ουκρανία να ενημερώνεται από τους αξιωματικούς του, ισχυριζόμενος ότι έχουν καταληφθεί δύο πόλεις.

Уиткофф, Дмитриев и Кушнер пообедали перед переговорами с Путиным.



Как передает корреспондент ТАСС, обед прошел в одном из московских ресторанов, удостоенном звезды Michelin в 2022 году:https://t.co/wECpZZI3jZ



Видео: Екатерина Шамарова/ТАСС pic.twitter.com/mjuBw2aXpH — ТАСС (@tass_agency) December 2, 2025

Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου δεν δείχνουν ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να σταματήσει τις μάχες και να αρχίσει να συμβιβάζεται.

Το ερώτημα «του ενός εκατομμυρίου» για το Κίεβο είναι τι θα κάνουν οι ΗΠΑ εάν ο Πούτιν απορρίψει το τελευταίο τους σχέδιο ειρήνης.

Θα επιστραφεί το σχέδιο στους Ουκρανούς για περισσότερες διαπραγματεύσεις; Ή μήπως η Ουάσινγκτον θα επιμείνει απλώς να υπογράψουν προειδοποιώντας παράλληλα για το αντίθετο ενδεχόμενο;

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας

Ρώσοι αναλυτές δηλώνουν ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, η σημαντικότερη νίκη που έχει καταγράψει η Ρωσία μετά την κατάληψη της Αβντιίφκα στις αρχές του 2024, μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μόσχας.

Και αυτό επειδή αποδεικνύει τη σημαντική προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην επαρχία Ντονέτσκ σε μια περίοδο που ο Πούτιν ζητεί από το Κίεβο να την παραδώσει στη Ρωσία.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς, μια περιοχή περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Με την κατάληψη του Ποκρόφσκ και της Κοστιαντινίφκα, πιο βορειοανατολικά, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν, η Μόσχα θα αποκτήσει βάση για να προελάσει προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Παράλληλα θα είναι πιο ευάλωτη στις ρωσικές δυνάμεις η επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, πιο δυτικά.

Η Μόσχα θέλει να πείσει τη Δύση ότι είναι αναπόφευκτο να κατακτήσει και την υπόλοιπη επαρχία Ντονέτσκ και κατά συνέπεια θα ήταν καλύτερο για το Κίεβο να την παραδώσει οικειοθελώς στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, που απορρίπτει την ιδέα αυτή, επιδιώκει από την πλευρά της να αποδείξει στους Δυτικούς εταίρους της ότι κάνει τους Ρώσους να πληρώνουν βαρύ τίμημα για σχετικά μικρά εδαφικά κέρδη και άρα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εξελίχθηκε στη Φλόριντα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πάντως την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «εξέλιξαν» μια συμφωνία - πλαίσιο για την ειρήνη που είχε καταρτιστεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών τους στη Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία με «απόλυτη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία.

Eπιπλέον, σημείωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις συναντήσεις της με την αμερικανική πλευρά.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι, αλλά με τη συνεχή συμμετοχή όλων των πλευρών, αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια συνεχίζεται - μετ' εμποδίων.

