Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου της εταιρείας αργά το βράδυ της Δευτέρας και νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Προκλήθηκαν ζημιές, πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

