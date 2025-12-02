Λογαριασμός
Ζημιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Naftogaz μετά από ρωσική επίθεση

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου της εταιρείας αργά το βράδυ της Δευτέρας και νωρίς το πρωί της Τρίτης

Naftogaz

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου της εταιρείας αργά το βράδυ της Δευτέρας και νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Προκλήθηκαν ζημιές, πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το Reuters.

