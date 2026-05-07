Ρούμπιο στο Βατικανό: «Θετικό κλίμα», αλλά...

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ. Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό διήρκεσε δύομιση ώρες, όπου είχε συναντήσεις με τον Πάπα Λέοντα, τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και τον υπουργό Εξωτερικών Πολ Γκάλαγκερ.

Η συνομιλία Ρούμπιο-Πάπα κράτησε τρία τέταρτα της ώρας, με ανταλλαγή συμβολικών δώρων: ο Πάπας δώρισε στυλό από ξύλο ελιάς ως σύμβολο ειρήνης, και ο Ρούμπιο μια κρυστάλλινη μπάλα ποδοσφαίρου.

Η Αγία Έδρα δεν εξέδωσε λεπτομερές γραπτό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση, περιοριζόμενη σε σύντομη γραπτή αναφορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε πλήρης εξομάλυνση της κατάστασης μετά τις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα.

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ. Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό δεν δείχνει να εξομαλύνει πλήρως την κατάσταση μετά τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Επί δυόμιση ώρες παρέμεινε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αγία Έδρα. Σε αυτό το διάστημα συνομίλησε πρώτα με τον Ποντίφικα και αμέσως μετά με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, Πολ Γκάλαγκερ.



Η συνομιλία με τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας διήρκεσε τρία τέταρτα της ώρας. Ο Πάπας Λέων δώρισε στον αρχηγό της αμερικανικής διπλωματίας ένα στυλό φτιαγμένο με ξύλο ελιάς. «Πρόκειται για δέντρο που είναι σύμβολο ειρήνης» τόνισε με νόημα ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών. Ο δε Ρούμπιο έκανε δώρο στον Πάπα Πρέβοστ μια κρυστάλλινη μπάλα ποδοσφαίρου. Σε ό,τι αφορά την ουσία της συνάντησης δεν πέρασε απαρατήρητο το ότι η Αγία Έδρα δεν εξέδωσε γραπτό ανακοινωθέν μετά από σχεδόν τρεις ώρες, αλλά περιορίστηκε σε μια σύντομη, γραπτή αναφορά.

«Υπέρ της ειρήνης»

Όπως υπογραμμίσθηκε, οι συνομιλίες διεξήχθησαν και θετικό κλίμα και υπήρξε κοινή δέσμευση με στόχο να καλλιεργηθούν καλές διμερείς σχέσεις. Στην συνέχεια, όπως αναφέρει το Βατικανό, «ανταλλάχθηκαν απόψεις επί της διεθνούς και περιφερειακής κατάστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες που υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου εξαιτίας πολιτικών εντάσεων και δύσκολων ανθρωπιστικών καταστάσεων, όπως και με αναφορά στην ανάγκη καταβολής ακάματων προσπαθειών υπέρ της ειρήνης».



Ο Πάπας, φυσικά, γνωρίζει καλά ότι ο Ρούμπιο δεν είναι σε θέση να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του πλανητάρχη. Σύμφωνα με τους περισσότερους παρατηρητές η συνάντηση αυτή ήταν περισσότερο μια προσωπική ανταλλαγή απόψεων, παρά ένα προηγούμενο που μπορεί να δεσμεύσει την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις της. Είναι σαφές, παράλληλα, ότι ο Πάπας θα συνεχίσει να εκφράζεται ανοικτά κατά του πολέμου -στο Ιράν και όχι μόνον- διότι το θεωρεί βασική του υποχρέωση και αποστολή, ως ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Αύριο ραντεβού με Μελόνι

Μετά την συνάντηση, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να τονίσει ότι «υπογραμμίσθηκαν οι ισχυρές διμερείς σχέσεις και η κοινή προσπάθεια υπέρ της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις και δηλώσεις, όμως, όλα δείχνουν ότι οι απόψεις του Αμερικανού Πάπα και του Μάρκο Ρούμπιο μάλλον δεν συγκλίνουν σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν.



Την Παρασκευή ο αρχηγός της αμερικανικής διπλωματίας θα έχει συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και με τους υπουργούς Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, και Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Όταν δεν συμφωνούμε σε κάποια θέματα, το λέμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παύει να ισχύει η συμμαχία μας, διότι η Ευρώπη χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες την Ευρώπη», δήλωσε απόψε ο Ταγιάνι.



Πηγή: Deutsche Welle

