Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε την Πέμπτη ότι θα εξαπολύσει «μαζικό πλήγμα» στο κέντρο του Κιέβου, εάν οι ουκρανικές αρχές επιχειρήσουν να διαταράξουν την Παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου. Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα διακόψουν όλες τις εχθροπραξίες στα μέτωπα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ θα σταματήσουν και οι πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Καλώντας την Ουκρανία να τηρήσει επίσης την εκεχειρία, το ρωσικό υπουργείο προέτρεψε παράλληλα τον άμαχο πληθυσμό της ουκρανικής πρωτεύουσας και τους ξένους διπλωμάτες να απομακρυνθούν εγκαίρως από το Κίεβο σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβιάζει την εκεχειρία, τονίζοντας ότι η χώρα του θα απαντήσει αναλόγως σε ρωσικές επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.