Νάργκες Μοχαμαντί: Η οικογένειά της μιλά για άρνηση ιατρικής φροντίδας από Ιράν

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, παραμένει σε «μη σταθερή κατάσταση», όσον αφορά την υγεία της, όπως ανέφερε η οικογένεια της σήμερα, επισημαίνοντας πως η καθυστέρηση παροχής της αναγκαίας ιατρικής θεραπείας από τις ιρανικές αρχές ενδέχεται να αποτέλεσε «ανεπανόρθωτο κίνδυνο για τη ζωή της».

Όπως ανέφερε την Πέμπτη το Ίδρυμα Ναργκίς, που διαχειρίζεται η οικογένειά της, η Μοχαμαντί μεταφέρθηκε την Τρίτη από τη φυλακή σε νοσοκομείο, όπου παρουσίασε «πόνους στο στήθος, ταχυπαλμίες, έντονο άγχος» και «ακραία πίεση».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υπέφερε επανειλημμένα από «έντονους πόνους στο στήθος, την πλάτη και τα χέρια».

Η Μοχαμαντί αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές μορφές του κινήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών της ζωής της, στη φυλακή ως πολιτική κρατούμενη. Έχει αγωνιστεί κατά της θανατικής ποινής και της απομόνωσης κρατουμένων, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της ισότητας των φύλων, συνεχίζοντας τη δράση της ακόμη και ως κρατούμενη.

Οι ιρανικές αρχές την έχουν συλλάβει και φυλακίσει επανειλημμένα λόγω της αντικυβερνητικής της δράσης. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των επτά ετών, ενώ έναν μήνα αργότερα υπέστη καρδιακή προσβολή προτού μεταφερθεί σε μονάδα καρδιολογικής φροντίδας στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Η οικογένειά της ζητά «άμεση ιατρική παρέμβαση» και τη μεταφορά της στην Τεχεράνη,

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της ιατρικής ομάδας της, ενδέχεται να πάσχει από στηθάγχη Prinzmetal, μια πάθηση που προκαλείται από σπασμό ή στένωση των στεφανιαίων αρτηριών και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη οξυγόνου και καρδιακές επιπλοκές.

Την Πέμπτη, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε δημόσια το Ιράν να «λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ανάρρωσή της». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Παρίσι δήλωσε ότι «στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, ο οποίος πρέπει να μπορεί να ασκεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να επιλέγει ελεύθερα την ταυτότητά του».

