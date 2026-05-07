Δεκάδες ακτιβίστριες από το μουσικό συγκρότημα Pussy Riot που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο πραγματοποίησαν σήμερα μια συγκέντρωση στη Βενετία, κρατώντας ουκρανικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της Μόσχας στη Μπιενάλε της Βενετίας.

«Όχι ο Πούτιν στη Βενετία», φώναζαν οι διαδηλώτριες, οι περισσότερες εκ των οποίων φορούσαν ροζ κουκούλες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ansa μετέδωσε πως την ομάδα των ακτιβιστριών σταμάτησε η αστυνομία κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, και έδωσε οδηγίες να κατευθυνθεί στα κεντρικά της Μπιενάλε, όπου άναψαν μπλε και κίτρινες φωτοβολίδες, όπως τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Pussy Riot взяли в осаду офис главы Биеннале, разрешившего участие РФ



Участница панк-группы Надежда Толоконникова пришла к офису главы Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко вместе с другими активистками, в частности, Анастасией Шевченко и Ланой Пылаевой. Активистки… pic.twitter.com/2WrRRr6Com — Activatica (@Activatica) May 7, 2026

Η σημερινή διαμαρτυρία ακολουθεί μια παρόμοια κινητοποίηση χθες, όταν μέλη του φεμινιστικού συγκροτήματος έφθασαν στο ρωσικό περίπτερο στους Κήπους της Biennale, τον κύριο χώρο της έκθεσης.

Πέρυσι, δικαστήριο της Μόσχας απεφάνθη πως οι Pussy Riot είναι μια εξτρεμιστική οργάνωση, απαγορεύοντας τις δραστηριότητές της εντός της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολή διαφωνούντων.

Αν και ο ίδιος ο Πούτιν δεν παρίσταται στη Μπιενάλε, η έκθεση έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων από την ιταλική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έγινε γνωστό στις αρχές Μαρτίου πως η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί στον θεσμό για πρώτη φορά μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η έκθεση αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της το Σάββατο και θα λειτουργήσει έως τον Νοέμβριο. Ωστόσο, το περίπτερο της Ρωσίας θα είναι ανοικτό μονάχα μέχρι την 8η Μαΐου για όσο διαρκεί η παρουσίαση στον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.